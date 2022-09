‘Wolfboy and the Everything Factory’ seizoen 2: Apple TV+ deelt eerste trailer

De Apple TV+ serie Wolfboy and the Everything Factory krijgt een tweede seizoen. Vanaf volgende week vrijdag zijn de afleveringen te zien en Apple komt vandaag met de eerste trailer.

Hoewel Wolfboy and the Everything Factory misschien niet direct een belletje doet rinkelen, is het wel echt een populaire serie.

Het tweede seizoen gaat dus vanaf vrijdag 30 september van start. Het richt zich dit keer wederom op Wolfboy die een compleet nieuw rijk onder de zogeheten Everything Factory ontdekt. Een prettige ontdekking die langzaam maar zeker steeds meer een duister randje lijkt te krijgen.

Benieuwd welke films en series er binnenkort nog meer naar Apple TV+ komen? Jeroen schreef daar het onderstaande artikel over:

Apple TV+