Weekend Poll: Haal jij de Apple Watch Ultra binnenkort in huis?

Tijdens het Far Out-evenement, van vorige week, maakten we niet alleen kennis met de iPhone 14. Apple kondigde tijdens de presentatie ook de nieuwe Apple Watch Ultra aan: een smartwatch die flink wat indruk wist te maken.

In de Weekend Poll van vorige week gaven jullie aan het product als hét hoogtepunt van de presentatie te zien. Wat ons betreft het ultieme moment om eens te kijken hoeveel van jullie hem dan ook daadwerkelijk gaan kopen.

Haal jij de Apple Watch Ultra binnenkort in huis?

Vanaf volgende week vrijdag is het mogelijk om de Apple Watch Ultra te bestellen. De imposante smartwatch, die je voor 999 euro op de kop tikt, is bedoeld voor de fanatieke sporter. In de praktijk zullen er veel consumenten, en voornamelijk liefhebbers van tech, aan de haal gaan met het slimme horloge.

De Apple Watch Ultra is namelijk voorzien van een nieuwe ontwerp. De smartwatch beschikt bijvoorbeeld over een aanpasbare nieuwe knop, een groter beeldscherm en is een stuk steviger gebouwd. Onder de motorkap is hij voorzien van veel nieuwe sensoren en onderdelen, waardoor een heel pakket aan nieuwe functionaliteiten zich presenteert.

Een pittig prijsje voor een pittig indrukwekkende smartwatch. Ga jij er mee aan de haal? Laat het ons weten in de onderstaande poll.

Geef daarbij in de reacties ook direct aan waarom je voor een bepaald antwoord gekozen hebt.

Wat was het hoogtepunt van Far Out?

Zoals gezegd vroegen we ons vorige week, na het Far Out-evenement, wat je persoonlijke hoogtepunt was. Een vraag die in de Weekend Poll werd beantwoord door 245 van onze lezers.

Daarvan vonden 102 mensen (41,63 procent) dat de Apple Watch Ultra de topper van de avond was. Een product dat gevolgd wordt door de iPhone 14 Pro waar 66 mensen (26,94 procent) op stemden. De iPhone 14 Pro Max kon op 28 stemmen (11,43 procent) rekenen, de AirPods Pro 2 op 21 stemmen (8,57 procent) en de Apple Watch Series 8 op 14 stemmen (5,71 procent). De iPhone 14 Plus is, samen met het instapmodel iPhone, de hekkensluiter. Beiden producten kregen slechts 3 stemmen.

Benieuwd naar de uitslag van deze Weekend Poll? In de editie van volgende week delen we ’em met je.