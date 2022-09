Weekend Poll: wat was jouw hoogtepunt van Apple’s Far Out?

Afgelopen week ging de boeken in als dĆ© week van de iPhone 14. Al kondigde Apple, tijdens hetĀ Far Out-evenement, nog heel veel meer producten aan. Wij weten wat onze favoriet is, maar wat is die van jou?

Tijd om die vraag eens bij je neer te leggen in een nieuwe editie van deĀ Weekend Poll.

Het hoogtepunt van Apple’s Far Out-evenement

Wat een heerlijke week hebben we achter de rug. Waar veel van jullie online konden zien wat Apple tijdensĀ Far Out aankondigde, kregen wij in Cupertino de kans om alvast even met de producten aan de slag te gaan.

Zo hadden we de nieuwe iPhone 14-serie, Apple Watch line-up en AirPods Pro 2 al even in handen. Enthousiast zijn we zeker, maar we zijn vooral benieuwd wat jouw persoonlijke hoogtepunt van het evenement precies was.

Reden genoeg om de onderstaande Poll in het leven te roepen voor deĀ Weekend Poll:Ā

Laat in de reacties ook zeker weten waarom je uitkijkt naar een specifiek product.

iPhone 14 Plus

Waar de iPhone 14 Plus inmiddels uit de doeken is gedaan, zaten we vorige week nog met flinke vraagtekens. Hoewel we al tijden rekening hielden met de Max-naam, dook op het laatste moment toch een wijziging op uit de geruchtenmolen. Inmiddels is duidelijk dat die wijziging daadwerkelijk werd doorgevoerd.

We vroegen in deĀ Weekend PollĀ van vorige week dan ook wat de lezers van onze website precies in gedachten hadden. De poll is door 162 mensen ingevuld, waarvan er 84 (51,85 procent) dachten dat we de Max zouden krijgen. Vervolgens waren er 72 mensen (44,44 procent) die rekening hielden met de iPhone 14 Plus. Die laatste mensen hebben het dus goed geraden.

Uiteindelijk waren er ook zes mensen die hun eigen naam invulden. Daar kwamen antwoorden als de iPhone Special Edition en iPhone Air voorbij.

In deĀ Weekend PollĀ van volgende week laten we weten welke antwoorden er op het vraagstuk van deze week zijn verschenen.