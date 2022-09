watchOS 9 nu te installeren op je Apple Watch: zo doe je het

Naast iOS 16 heeft Apple ook de watchOS 9-update beschikbaar gesteld voor het grote publiek. Het Amerikaanse bedrijf tilt hiermee je Apple Watch naar een hoger niveau. Maar hoe installeer je het precies?

Hoewel de nieuwe Apple Watch-modellen er binnenkort aankomen, tilt Apple ook je huidige smartwatch naar een hoger niveau. Dat doet het Amerikaanse bedrijf met de lancering van watchOS 9: het nieuwe besturingssysteem.

watchOS 9: nieuwe software, nieuwe features

Tijdens WWDC 2022 (Worldwide Developers Conference 2022) kondigde Apple het besturingssysteem aan. Met watchOS 9 voorzie jij je Apple Watch van een aantal verbeteringen en toevoegingen, die het gebruik van de smartwatch positief kan beïnvloeden.

De software introduceert bijvoorbeeld nieuwe gezondheid- en fitnessfeatures. Workouts zijn beter te monitoren, de Kompas-app zorgt voor meer duidelijkheid en Sleep Stages zorgt ervoor dat jij je slaap nog beter kunt meten. Uiteraard zijn er ook een aantal nieuwe wijzerplaten, beschik je over meer toegankelijkheidsfuncties en heb je toegang tot een Low Power Mode (energiebesparingsmodus).

Meer te weten komen over de update? Lees dan zeker even het artikel dat we er na WWDC 2022 over schreven.

Hoe installeer ik het op mijn Apple Watch?

Sinds gisteravond is het mogelijk om watchOS 9 te installeren op je Apple Watch. Daar heb je minstens een Series 4 voor nodig, wat simpelweg betekent dat je Series 3 (eindelijk) niet meer in aanmerking komt.

Het installeren van watchOS 9 is vrij gemakkelijk, maar je hebt er wel een iPhone voor nodig. Heb je deze, samen met je Apple Watch, bij de hand? Volg dan de volgende stappen:

Ga op je iPhone naar de Watch-app

Kies voor Mijn Watch

Selecteer de optie Algemeen

Kies voor Software-Update

Selecteer Downloaden naar Watch

Zodra je Apple Watch de update heeft binnengehaald is het mogelijk om hem te installeren. Dat is handmatig te doen, maar kan ook automatisch. Kies je voor dat laatste, dan zal hij waarschijnlijk aankomende nacht voorzien worden van watchOS 9. Morgenochtend dus lekker wakker worden met nieuwe software. Feest!