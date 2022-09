Wat is dit voor een plant? Ontdek het met de camera van je iPhone!

Is het nu een witte honingklaver of toch een robinia? Of je nu wel of geen groene vingers hebt, de enorme hoeveelheid verschillende plantensoorten zijn moeilijk uit elkaar te houden. Gelukkig weet je iPhone daar wel raad mee!

Ik hoor je denken: welke app moet ik nu weer downloaden? Nou, helemaal geen. Dit superhandige trucje is namelijk gewoon te vinden in de Foto-app van je iPhone. Je moet wel iOS 15 of nieuwer geïnstalleerd te hebben op je toestel, maar ook je regio- en taalinstellingen veranderen. De functie Visual Lookup doet vervolgens al het werk.

iPhone: welke plant is dit?

De Foto-app op je iPhone kan sinds iOS 15 allerlei objecten, dieren, kunstwerken en dus ook planten identificeren. Vervolgens toont Siri handige informatie over de plant in kwestie. OMT-redacteur Sabine vertelt je hoe je Visual Lookup kunt gebruiken om erachter te komen welke planten en bloemen je onderweg tegenkomt.

Visual Lookup is in Nederland helaas nog niet officieel beschikbaar, maar via een omweg kun je er toch gebruik van maken. Je moet dan wel even je regio-instellingen aanpassen naar een land waarin de functie wel actief is, zoals het Verenigd Koninkrijk of Duitsland. Instellingen -> Algemeen -> Taal en regio – Regio. Daarnaast moet je ook Siri op Engels zetten en ervoor zorgen dat Siri Look Up geactiveerd is. Deze instelling kun je aanzetten bij┬áSiri en zoeken.

Aan de slag

Open de Foto-app op je iPhone en maak een foto (of selecteer er een uit je bibliotheek) van een plant of bloem. Klik vervolgens helemaal onderin op het informatie-icoontje (i) waar twee sterretjes bij staan. Druk vervolgens op Look Up en Siri vertelt je welke plant of bloem je voor je hebt en geeft je er wat nuttige informatie bij.

Er zijn verschillende categorie├źn die je iPhone kan identificeren. Naast planten en bloemen kunnen ook dieren, kunst, bezienswaardigheden en boeken worden herkent. De Visual Lookup-functie kan dus ook enorm handig zijn als je op reis bent en niet zeker weet of je nu wel of niet voor de Sagrada Fam├şlia in Barcelona staat.