Vijf dingen waar je op moet letten als je een nieuwe slimme speaker koopt

“Hey Siri, doe het licht in de huiskamer aan.” Met een slimme speaker in huis kun je vanaf de bank alles regelen terwijl je iPhone aan de andere kant van de kamer ligt: van het opstarten van je Xbox-console tot het lager zetten van de slimme thermostaat. Je vraagt je bijna af hoe je ooit zonder hebt gekund! Waar moet je nu op letten als je op zoek bent naar een slimme speaker?

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig wel een slim apparaat in huis, zoals een smart-tv, een slimme deurbel of slimme verlichting. Een slimme speaker is dan eigenlijk onmisbaar: de spraakassistent regelt letterlijk alles voor je. Naast het bedienen van je Smart Home, kun je er uiteraard ook gewoon muziek op afspelen. En die slimme speakers klinken zo gek nog niet!

Slimme speaker: waar let je op?

Slimme speakers zijn er in allerlei soorten en maten, maar welke is er nu geschikt voor jou? Dat ligt vooral aan je wensen en gebruiksdoeleinden. Dit zijn vijf dingen waar je op moet letten als je een nieuwe slimme speaker wil kopen.

#1 Spraakassistent en platform

Het ding dat een slimme speaker zo slim maakt, is de ongelofelijk handige spraakassistent. De drie bekendste zijn Google Assistant, Siri van Apple en Alexa van Amazon. Die laatste is in Nederland wat minder gebruikelijk. De meeste slimme speakers die je koopt kunnen overweg met Google Assistant of Siri.

Welke slimme assistent je gebruikt, is eigenlijk afhankelijk van het Smart Home-platform dat je kiest. Apple HomeKit en Google Home zijn allebei beschikbaar voor iPhones, maar ben je de enige Apple-gebruiker in huis, dan kom je al snel uit op de Smart Home-oplossing van Google. Op de verpakking van het apparaat staat eigenlijk altijd met welke spraakassistenten of Smart Home-platforms het te gebruiken is.

Later dit jaar verschijnt Matter. Dat protocol maakt het mogelijk om een apparaat te gebruiken met alle Smart Home-platformen. Je hoeft straks dus niet meer te zoeken naar het label Google Assistant of Apple HomeKit op de verpakking, maar juist naar het Matter-logo.

#2 Audiokwaliteit

Wil je de slimme speaker alleen gebruiken om opdrachten te geven aan de slimme assistent, dan is de audiokwaliteit minder belangrijk. De meeste budgetspeakers zullen dan voldoen. Wil je jouw slimme speaker(s) gebruiken voor feestjes? Dan wil je dat de audio dik in orde is. Let dan vooral op het aantal drivers. Veel slimme speakers gebruiken er maar één en spelen daar alle audiofrequenties op af. Voor geweldige audiokwaliteit kun je beter kiezen voor een slimme speaker die meerdere drivers heeft, zodat de hoge, lage en middelste tonen apart geregeld worden. Met een slimme speaker die minstens twintig watt aan vermogen heeft, kun je een grotere ruimte zoals je huiskamer vullen.

#3 Draadloos of bedraad

Veel slimme speakers werken bedraad, zoals de Google Home en Google Home Mini. Die slimme snufjes verbruiken namelijk nogal wat energie, waardoor er een flinke batterij in het apparaat gestopt moet worden. Wil je toch buiten muziek afspelen, dan kunnen slimme draadloze speakers overschakelen op Blue-tooth als de wifi-verbinding slecht of verbroken is. Veel slimme functies gaan dan wel verloren, tenzij je jouw telefoon als wifi-hotspot gebruikt. Als je niet van plan bent om de slimme speaker mee naar buiten te nemen, dan is een bedrade versie de slimmere keuze. Deze zijn iets goedkoper en hebben vaak meer functies.

#4 Slimme speaker als HUB

Slimme speakers kunnen in sommige gevallen ook dienen als een hub. Je kunt op die manier automatiseringen gebruiken zonder dat je een internetverbinding nodig hebt. Momenteel zijn er niet veel van dit soort speakers op de markt; je komt al snel uit bij de HomePod mini. Als het Matter-protocol er aan het eind van dit jaar is, zullen meer speakers als hub kunnen dienen. In veel gevallen is de slimme speaker dan namelijk offline te gebruiken.

#5 Privacy

Heel handig zo’n slimme speaker, maar hoe zit het met de privacy? Ben je bang dat de fabrikant van het apparaat alles opneemt en beluistert wat je zegt? Het is tegenwoordig vrij standaard dat slimme speakers een schakelaar hebben om de microfoon mee uit te zetten.

Over het algemeen hoef je trouwens niet zo bang te zijn om afgeluisterd te worden. De meeste slimme speakers nemen alleen op als je iets aan de spraakassistent vraagt en de opnames worden eigenlijk alleen gebruikt om de slimme assistent te verbeteren. En toch: de optie om de microfoon uit te zetten, geeft wel een prettig gevoel.

Als het gaat om privacy en veiligheid dan zit je bij Apple aan het juiste adres. Het bedrijf stelt hier strenge eisen aan, zowel bij Siri als bij HomeKit. Dat wil niet zeggen dat Google Assistant en Amazon Alexa onveilige keuzes zijn. Alle drie de spraakassistenten hebben bovendien de optie om recente spraakopdrachten te verwijderen.