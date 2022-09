Vijf redenen waarom je een VPN nodig hebt

Gratis wifi is tegenwoordig overal wel te vinden, maar we weten allemaal: echt veilig is het niet om gebruik te maken van zo’n openbaar netwerk. En dat is nu juist wat je wél wilt, zeker als je ook thuis, in het café op de hoek of op het strand werkt of je bankzaken regelt. Een VPN-netwerk is dan een must. En je online veiligheid is lang niet de enige reden!

VPN staat voor virtual private network, ofwel virtueel privénetwerk. Het zorgt ervoor dat je internetverbinding wordt versleuteld en je online privacy wordt beschermd. Want zelfs als je niets te verbergen hebt, is het geen prettig idee dat mensen online volgen wat je doet als jij op het treinstation, het vliegveld of op het terras inlogt.

Gevoelige informatie stelen

Hackers zetten vaak valse openbare hotspots in om jouw wachtwoorden of andere gevoelige informatie te stelen. Een VPN zorgt ervoor dat de gegevens die jij uitwisselt met de websites die je bezoekt, is versleuteld en daardoor – ook voor een eventuele hacker – niet traceerbaar. Op die manier kun je veilig gebruikmaken van openbare wifi-hotspots.

NordVPN biedt gebruikers zelfs extra bescherming met functies als Dark Web Monitoring – scant dark websites op je inloggegevens en waarschuwt wanneer je je kwetsbare account moet beschermen – en Threat Protection. Die laatste functie neutraliseert cyberbedreigingen op je apparaat voordat ze schade kunnen aanbrengen. Dit helpt bij het identificeren van malware, voorkomt dat je op kwaadaardige websites terechtkomt en blokkeert trackers en opdringerige advertenties. De functie beschermt zelfs bij het browsen als je niet bent verbonden met de VPN-server.

Nog vier redenen om een VPN-verbinding te gebruiken:

Meer privacy

Marketingbureaus en websites bouwen op basis van je profiel en je IP-adres een profiel op en die gegevens kunnen dan weer heel simpel worden doorverkocht. Doordat de VPN je echte IP-adres afschermt en de data verstuurt over een IP-adres van de VPN-server, kan niemand achterhalen vanaf welk adres je precies verbinding maakt. Alleen de VPN-dienst heeft zicht op je echte IP-adres, maar een betrouwbare dienst zoals NordVPN houdt je internetactiviteiten niet in de gaten.

Geld besparen

Je hebt het vast zelf weleens gemerkt: je checkt de kosten van een vliegticket voor je vakantie en het volgende moment is de prijs ineens een stuk hoger. Of een kledingstuk is veel prijziger dan voor iemand uit een ander land. Een VPN verbergt je IP-adres én je locatie. Daardoor kun je rustig naar de beste prijzen zoeken, zonder dat je bang hoeft te zijn dat die prijzen worden opgedreven.

Minder censuur

Als je op reis bent, heb je misschien weleens gemerkt dat vrijheid blijheid niet voor het online surfen in elk land opgaat. In bepaalde landen geldt er zelfs strenge internetcensuur, waarbij door de overheid websites worden geblokkeerd voor de bevolking. Je kunt met een VPN je virtuele locatie veranderen, waardoor je toch verbinding kunt maken met diensten die in een ander land worden geblokkeerd of niet beschikbaar zijn.

Overal je favo serie/programma/wedstrijd kijken

Het kunnen aanpassen van je locatie heeft nog een groot voordeel: je kunt dus ook net doen alsof je in een ander land bent, waar die ene serie die je zo graag wilt zien wel op Netflix of een andere streamingdienst draait. En andersom geldt ook: als je op vakantie bent in een ander land kun je wel naar je favoriete Nederlandse programma’s kijken.

Nice to know: NordVPN is bij een snelheidsmeting van AV-Test als snelste uit de bus gekomen. En handig, je kunt ervan gebruikmaken op al je apparaten. Doordat je uit ruim 5500 VPN-servers in 59 landen kunt kiezen, geniet je overal ter wereld van de voordelen. Zo kun je echt een gewoonte maken van veilig en snel surfen! Kijk op NordVPN.com voor alle mogelijkheden.