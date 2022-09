Tim Cook doet in Italië opvallende uitspraak over Augmented Reality

Apple CEO Tim Cook is in Italië om te spreken op de Universita Degli Studi di Napoli Federico II. Naast het feit dat hij een bijzonder diploma uitgereikt kreeg, deed hij ook een opvallende uitspraak over Augmented Reality.

Het is geen geheim dat Tim Cook en Apple enthousiast zijn over Augmented Reality. Het gerucht dat het Amerikaanse bedrijf werkt aan een AR/VR-headset gaat al langer rond en de komst ervan lijkt nu zo goed als zeker te zijn.

Tim Cook over Augmented Reality

Tijdens zijn aanwezigheid in Napels beantwoorde Tim Cook ook een aantal vragen van studenten. Eén van hen vroeg zich af over welke toekomstige technologieën de Apple CEO het meest enthousiast is. Het antwoord draaide, u raadt het al, volledig om Augmented Reality.

“Ik ben super enthousiast over Augmented Reality”, zei Cook in Napels. Als voorbeeld gaf hij het gesprek dat hij op de Universiteit voerde en hoe “iets van de virtuele wereld het nog beter” had gemaakt. “Ik denk dat als je, en dat zal niet heel lang meer duren, in de toekomst terugkijkt op de tijd waarin we nu leven, je waarschijnlijk had afgevraagd hoe we ooit zonder Augmented Reality konden.”

Het is wat Tim Cook betreft precies hetzelfde als hij terugkijkt op zijn eigen jeugd en bedenkt hoe hij het ooit zonder internet heeft gedaan. Een uitspraak die de Apple CEO niet zomaar doet.

Apple Vr/AR-headset

Het gerucht gaat al langer rond dat Apple achter de schermen werkt aan een AR/VR-headset. Wanneer deze precies op de markt verschijnt is nog niet duidelijk, al verwachten betrouwbare bronnen dat het een lancering in januari is. Wat we er precies mee kunnen zal dus nog even onduidelijk blijven, maar het lijkt er nu toch echt op dat Apple zich druk aan het voorbereiden is.

Tijdens zijn bezoek aan de Universita Degli Studi di Napoli Federico II kreeg Cook overigens ook nog een bijzondere diploma uitgereikt. De Apple CEO is nu in het bezit van een Honorary Degree in Innovation and International Management.