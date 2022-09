Ted Lasso steelt de show in videogame: is het FIFA 23?

Apple TV+ heeft met Ted Lasso een ongelofelijk groot succes te pakken. De serie sleept prijs naar prijs binnen en weet de streamingdienst steeds meer op de kaart te zetten. Is de volgende stap hier en zet Jamie Tartt binnenkort voet in FIFA 23?

Een cryptische tweet van het Ted Lasso-account lijkt die indruk wel te wekken. Al is het vooral de reactie eronder die gamers helemaal gek lijken te maken.

Ted Lasso in FIFA 23?

Een fictief personage uit een serie op Apple TV+ in de grootste voetbalgame ter wereld: het zou zomaar werkelijkheid kunnen worden. Op Twitter deelt Ted Lasso een foto waarop talloze Motion Capture-camera’s te zien zijn. Dit zijn de camera’s die van een persoon een digitaal karakter kunnen maken. Een karakter voor een CGI-film of een game, dus.

Het meest opvallende aan de tweet is het account dat er vervolgens op reageert. Je verwacht het misschien al, maar het is het account van EA Sports FIFA. Iets dat de indruk wekt dat de lollige American Football-coach zomaar eens in FIFA 23 kan zitten.



Het bericht komt negen dagen voordat FIFA 23 in de winkels verschijnt. Gezien de reactie, de indruk dat Ted Lasso in een videogame te zien is en de releasedatum lijkt het bijna niet anders te kunnen. Een video op YouTube lijkt het te bevestigen. Daarin zien we AFC Richmond en Ted Lasso in de game.

Hoe ziet de samenwerking er precies uit?

Er zijn veel vragen die direct naar boven komen bij het zien van de tweets en de video. Hoe worden de karakters precies speelbaar? Is dit bijvoorbeeld alleen in vriendschappelijke wedstrijden of zitten ze ook in verschillende spelmodi als Ultimate Team en Carrière?

Heb je geen idee wie Ted Lasso überhaupt is, dan is het mogelijk om alvast kennis te maken met de voetbalcoach. De eerste twee seizoenen van de komedieserie zijn op dit moment volledig te streamen op Apple TV+.

