Oorlog, geld en perfectionisme: Ted Lasso seizoen 3 laat op zich wachten

Er is geen twijfel over mogelijk: Apple TV+ heeft met komedieserie Ted Lasso goud in handen. Het verhaal van de American Football-coach in Engeland doet het erg goed, maar waar blijft dat derde seizoen toch?

Het antwoord op die vraag lijkt dankzij de website Puck aan het licht te komen. Kort samengevat: er zijn verschillende factoren die voor vertraging lijken te zorgen.

Waarom Apple TV+-fans lang moeten wachten op Ted Lasso

De eerste twee seizoenen van Ted Lasso hebben veel succes weten te boeken. De serie op Apple TV+ zorgt ervoor dat consumenten zichzelf toch langzaam maar zeker richting de streamingdienst van Apple bewegen. Niet gek, want de serie weet bij grote prijsuitreiking als de Emmy’s flink wat aandacht te pakken. Zorgt het voor stress?

Volgens de website Puck lijkt dat wel het geval te zijn. Maker, en tevens hoofdrolspeler, Jason Sudeikis lijkt één van de redenen achter de vertraging te zijn. Sinds september 2021 werkt de Amerikaan al aan de twaalf afleveringen van het derde seizoen, maar houdt zijn perfectionisme de afronding tegen. Zo werd in april dit jaar duidelijk dat het verhaal van veel afleveringen compleet herschreven zijn om bepaalde personages beter tot hun recht te laten komen.

Sinds de lancering drukt Apple al op het hart dat Apple TV+ zich volledig richt op kwaliteit. Het perfectionisme van Sudeikis zal het resultaat waarschijnlijk verbeteren, al is dat ook afhankelijk van twee andere aspecten.

De Russen en geld

Het uitblijven van een derde Ted Lasso-seizoen heeft overigens ook met geld te maken. Apple TV+ en Warner Bros, het bedrijf dat de serie produceert, lijken het namelijk niet eens te worden over de kosten. Bronnen die bekend zijn met de situatie zien meningsverschillen tussen de twee partijen over het kostenplaatje. Naar verluidt is er op bepaalde vlakken niet duidelijk wie de kosten moet dragen.

De derde reden heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Zo was het de bedoeling dat Ted Lasso dit seizoen opgenomen zou worden in het stadion van Chelsea Football Club. Alleen is dit stadion tijdelijk gesloten, omdat de Russische eigenaren door de oorlog hun spullen moesten pakken. Zo moet het productieteam dit iconische gebouw volledig in CGI nabouwen. Mogelijk, maar een zeer tijdrovende klus.

