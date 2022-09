Ted Lasso en Apple TV winnen opnieuw bizar aantal Emmy Awards

Ted Lasso was vorig jaar al een van de grote winnaars van de Emmy Awards en doet dat dit jaar dunnetjes over. Dit keer wel iets minder, maar nog steeds een mooi aantal. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je er alles over de winst van Apple TV+.

Ik ben zelf een enorme fan van Ted Lasso. Voor mij is het dan ook heel erg logisch dat de komedieserie opnieuw in de prijzen is gevallen tijdens de Emmy Awards. Toch zullen zelfs mensen die niet de grootste fan zien hoe goed de serie is opgebouwd. Het is ontzettend goed geschreven en ook de acteerprestaties in de Apple TV+-show is geweldig.

Ted Lasso grote Apple TV-winnaar Emmy Awards

Ted Lasso won prijzen in verschillende grote categorieën. Zo is de Apple TV+-show opnieuw verkozen tot beste komedieserie. Ook kreeg Jason Sudeikis opnieuw de prijs voor beste acteur in een komedieserie.

Daarnaast kreeg Brett Goldstein, die je wellicht beter kent als Roy Kent uit Ted Lasso, de award voor beste bijrol. Ook MJ Delany ging er met een prijs vandoor. Zij werd beloond voor beste regie voor de aflevering No Weddings and a Funeral. Daarin zag je natuurlijk de begrafenisscène met muziek van Rick Astley.

Maar Ted Lasso is zeker niet de enige Apple TV+-serie die in de prijzen is gevallen. Je raadt het waarschijnlijk al: ook Severance viel in de prijzen. De serie kreeg verschillende complimenten in de media. De show gaat er vandoor met beste hoofdtitelontwerp en beste muziekcompositie van een serie.

Muziek scoort goed op Apple TV+

Dat het met de muziek bij Apple TV+ goed zit, blijkt ook uit de prijs voor Schmigadoon! Het kreeg de Emmy Award voor beste muziek en songtekst voor het liedje Corn Puddin’. Deze is gemaakt door Cinco Paul. Eerder wonnen Severance en Schmigadoon al prijzen tijdens de Creative Arts Emmys.

Wie muziek zegt op Apple TV+, komt ook terecht bij Carpool Karaoke: The Series. De prijs die het won heeft eigenlijk niet helemaal met muziek te maken. De Apple TV+-serie ging er vandoor met de Emmy voor beste korte komedie-, drama- of variëteit-serie.