Tot ziens, SwiftKey: 4 iOS-alternatieven voor het toetsenbord

Au revoir, SwiftKey. Microsoft heeft vandaag bekendgemaakt dat het vanaf 5 oktober zijn populaire applicatie uit de App Store haalt. Voor OMT-redacteur Mark Hofman het perfecte moment een aantal iOS-alternatieven op een rij te zetten.

Beschikbaar sinds 2014, overgenomen in 2016 en anno 2022 nog altijd één van de populairste opties: SwiftKey was een daverend succes, maar toch kiest Microsoft ervoor om de app uit de App Store te halen. Gelukkig voor ons zijn er nog genoeg andere alternatieven voor het toetsenbord te vinden

Een jaar nadat de laatste update voor SwiftKey uitgerold werd maakt Microsoft bekend te stoppen met de applicatie voor iOS. Waar het bedrijf de Android-variant nog wel zal ondersteunen moeten consumenten met een iPhone helaas een zoektocht starten naar een prettig alternatief.

Wat mij betreft zijn de volgende 4 applicaties de grootste kanshebbers:

#1 Fleksy voor iOS

Veiligheid en uitstraling staan hoog in het vaandel, maar het is de snelheid die van Fleksy een fantastisch toetsenbord weet te maken. De iOS-app slaat lokaal veelgebruikte woorden op en weet daardoor zinnen perfect af te maken. Iets waardoor het typen op je iPhone niet alleen makkelijker, maar ook echt heel veel sneller wordt. Het is dan ook niet voor niets dat Fleksy een vermelding heeft gekregen in het Guinness Book of World Records.

Een prettige extra toevoeging: binnen de iOS-app zitten allemaal handige snelkoppelingen naar andere platformen. Het sturen van GIF’jes of video’s wordt hierdoor ook een stukje makkelijker gemaakt.

Fleksy is gratis te downloaden binnen de Apple App Store, maar werkt wel met in-app aankopen.

#2 SwiftKey? Wat dacht je van het iOS-toetsenbord?

SwiftKey is altijd een prettig alternatief geweest voor het iOS-toetsenbord, maar die drang heb ik persoonlijk nooit begrepen. Voor WANT test ik doorgaans ook veel Android-toestellen uit, waardoor ik de nood voor een alternatief wel kan begrijpen. Voor iOS daarentegen: niet zo zeer.

Het toetsenbord van Apple voelt compleet aan, biedt mogelijkheden op het gebied van swipen en heeft een uitstekende autocorrectie. Daarnaast is de werkbalk boven het toetsenbord ideaal voor het voorkomen van fouten en zijn de emoji perfect geïntegreerd.

Heb jij het standaardtoetsenbord van je iPhone al enige tijd niet geprobeerd? Geef het anno 2022 dan zeker een kans!

#3 Gboard voor iOS

De bovenstaande conclusie kan ik niet trekken zonder alternatieven geprobeerd te hebben. Wat dat betreft is Gboard wel een goede optie voor consumenten die niet uit de voeten kunnen met het iOS-toetsenbord.

Google’s toetsenbord is net als SwiftKey voorzien van de mogelijkheid om het naar eigen wens vorm te geven. Daarnaast doet het eigenlijk niet zo heel veel bijzonders op het gebied van typen, maar zijn het vooral de randzaken die opvallen. Denk bijvoorbeeld aan het invoegen van een GIF, Sticker of emoji: het werkt allemaal best lekker. Net als de autocorrectie en de voorspelling voor woorden, overigens.

Gboard is geheel gratis te downloaden in de Apple App Store.

#4 Geen fouten dankzij Typewise

Typfouten gebeuren, daar is geen twijfel over mogelijk. Gelukkig zijn er wel bepaalde iOS-apps die je er snel vanaf helpen. Typewise is zo’n app en hij werkt, in tegenstelling tot andere SiwftKey-alternatieven, ook in het Nederlands.

Hoewel je toegang hebt tot een standaardtoetsenbord, zijn het de aangepaste varianten die Typewise zo goed maken. Ze zijn ontworpen zodat consumenten, bijvoorbeeld door grotere knoppen, minder snel fouten maken. Daarbij blijven alle gegevens lokaal opgeslagen, waardoor het ook nog eens een heerlijke privacy-vriendelijke optie is.

Typewise is gratis te downloaden in de App Store, maar werkt wel met in-app aankopen.