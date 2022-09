Spotify waarschuwt gebruikers: installeer watchOS 9 niet op je smartwatch

Sinds vorige week is het mogelijk om je Apple Watch, vanaf Series 4, te updaten naar watchOS 9. De software biedt consumenten een hoop nieuwe functionaliteiten en verbeteringen. Klinkt positief, maar Spotify raadt de update toch af.

Stream jij regelmatig muziek via Spotify van of naar je Apple Watch? Dan is het misschien verstandig om de nieuwe update nog heel even uit te stellen.

Spotify raadt watchOS 9 voor je Apple Watch af

Wie watchOS 9 heeft geïnstalleerd en Spotify gebruikt zal afgelopen dagen gemerkt hebben dat het allemaal niet zo soepel gaat als normaal gesproken. De nieuwe software van de Apple Watch draagt namelijk een bug met zich mee waardoor het streamen van muziek praktisch onmogelijk wordt. Dat is in ieder geval wat Spotify zelf laat weten in een e-mail aan gebruikers (via MacRumors).

Het is mogelijk om audio-apparatuur, zoals je AirPods, te koppelen aan je Watch. Vervolgens kun je de muziek vanaf je smartwatch streamen naar die apparaten, zodat je zonder telefoon in de buurt kunt genieten van je favoriete muziek. Met de GPS-variant van de Apple Watch kan dat alleen met een actieve WiFi-verbinding, met de Celullar-variant kan het overal.

Problemen met de iPhone zijn er overigens niet. Het bedienen van de Spotify-app vanaf je smartwatch is, zodra de muziek vanaf een iPhone wordt afgespeeld, nog wel mogelijk.

Toch updaten? Zo doe je dat

Gebruik jij geen Spotify en wil je wel alle nieuwe watchOS 9-functionaliteiten gebruiken op je Apple Watch? Dan is het natuurlijk wel slim om je smartwatch van nieuwe software te voorzien. Er zijn namelijk een aantal zaken, zoals de energiebesparingsmodus, die de software echt de moeite waard maken. Zo vertellen we je bijvoorbeeld in dit artikel.

Geen idee hoe jij je Apple Watch moet voorzien van het nieuwe besturingssysteem? Geen zorgen, in het onderstaande artikel leggen we je precies uit hoe je dat doet.