Spatial audio op AirPods Pro 2 is volledig naar eigen smaak in te stellen

Apple heeft de nieuwe AirPods Pro 2 aangekondigd en ze worden waarschijnlijk de beste in-ear-koptelefoon in zijn prijsklasse, mede dankzij Spacial Audio.

De ‘oortjes’ van Apple hebben al aangetoond dat het zich kan meten met de concurrentie, maar de AirPods Pro 2 gaan een stap verder. Apple stelt ook dat noise cancelling twee keer beter is geworden dan de eerste versie van de AirPods Pro. Wij mochten even spelen met de nieuwe headset.

AirPods Pro 2 is een stap verder dan de rest

Waar Apple ook op gedoken is, is Personalized Spacial Audio. De functie is ook beschikbaar op onder andere AirPods 3, AirPods Pro en AirPods Max. Het zorgt ervoor dat je volledig in een film of concert zit met intens surround-geluid dat je zelf kunt afstellen. Dus als Mart Hoogkamer los gaat, weet je meteen waar hij zwemt.

Maar zonder gekheid: dit is indrukwekkend. Dankzij de TrueDepth-camera scant je iPhone de vorm van je gezicht en je oren om je de meest meeslepende audio-ervaring ooit te geven.

Updaten van je telefoon voor AirPods Pro 2

Voor de nieuwe functies van Spacial Audio heb je in eerste instantie iOS 16 nodig. Die update komt 12 september uit. Daarnaast gebruikt de app de TrueDepth-camera’s om te weten waar je ogen naar toe kijken. Ook weet het wanneer je hoofd draait zodat je altijd altijd het geluid krijgt van waar het gespeeld wordt.

Deze functie is geoptimaliseerd dankzij de H2-chip in de AirPods Pro 2 en is beter dan in zijn voorgangers. “AirPods hebben de draadloze koptelefoon gerevolutioneerd met een innovatief ontwerp en ongelooflijke geluidskwaliteit”, stelt Bob Borchers, Apple’s vice president van productmarketing.

Het frappante is dat de H2-chip ervoor zorgt dat het nieuwe algoritmes heeft dat geluid van buiten meteen interpreteert. Elk detail van de herrie om je heen wordt door de in-ears in luttele seconden geanalyseerd. Sterker nog: dat gebeurt 48.000 keer per seconde, en nog indrukwekkender; aangepast voor elk oor.

Apple’s niet nieuwe maar nieuwe features

De AirPods Pro 2 heeft nu vier nieuwe rubberen dopjes zodat het ook mensen met kleine oren past. De kans dat ze uit je oren vliegen tijdens het hardlopen is dus vele malen kleiner.

Daarnaast introduceert Apple ineens de ‘innovatieve’ optie om het volume te bedienen. Het is een functie die we al jaren zien in vergelijkbare oordoppen. En toegegeven: die werken vaak verre van ideaal. Aanraken om volume terug te draaien, een liedjes te skippen of om op pauze te zetten heeft iets te vaak het gevolg dat het precies dát niet doet. Hopelijk doet Apple dat beter.

De AirPods Pro 2 gaan nu zes uur mee, en dat is een stap van 33 procent in vergelijking met de vorige editie. Combineer dat met het oplaaddoosje en je zou de in-ears tot 30 uur kunnen gebruiken. En hoewel dat doosje nog altijd een Lightning-aansluiting heeft, kan je deze ook draadloos opladen, zelfs met je MagSafe van je Apple Watch, of een Qi-oplader van een andere fabrikant.

De AirPods Pro 2 zijn enigszins betaalbaar. Ze kosten 299 euro en vanaf 23 september verkrijgbaar.