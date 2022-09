Langverwachte Sonos Sub Mini vanaf volgende maand eindelijk te koop

Het wachten op een betaalbare subwoofer kon bijna niet langer duren, maar dat geduld een schone zaak is bewijst Sonos vandaag. Het bedrijf kondigt de nieuwe Sub Mini aan die je al vanaf volgende maand kunt bestellen.

De Sub Mini is de eerste subwoofer van Sonos die als goed alternatief kan dienen voor de Sub. Dat model is al enige tijd beschikbaar en kost je maar liefst 849 euro.

De nieuwe Sonos Sub Mini

Nadat Sonos de Beam (Gen 2) en Ray op de markt bracht, komt het bedrijf nu met een nieuwe subwoofer. De Sub Mini is naar eigen zeggen de nieuwe standaard in de categorie voor een krachtige, uitgebalanceerde bass. Of dat daadwerkelijk het geval is, zal de praktijk ons moeten leren.

In theorie ziet het er overigens wel erg goed uit. De kleine Sonos Sub Mini is voorzien van twee speciale woofers en geavanceerde verwerking voor een diepe bass zonder enige vorm van trillingen of gezoem. Het haalt ondanks zijn formaat de lage frequenties van een grotere subwoofer, waardoor hij ideaal is voor consumenten met weinig ruimte of een kleiner budget.

Het is echter wel een product dat vooral interessant is voor consumenten die, bijvoorbeeld, al voorzien zijn van een Sonos Beam (Gen 2) of Ray. Heb je deze niet in huis, dan is hij natuurlijk ook goed te combineren met de populaire Sonos One.

Voor meer informatie over de specificaties van de subwoofer, verwijzen we je met liefde door naar de website van Sonos.

Trillende vloeren voor een lager prijskaartje

Goed. De Sonos Sub Mini is een subwoofer met een klein formaat en indrukwekkende kwaliteit. Zo verkoopt het bedrijf het apparaat dat vanaf 499 euro op de kop te tikken is in zowel het zwart als het wit.

Direct een bestelling plaatsen is mogelijk, maar de levering laat nog even op zich wachten. Consumenten moeten nog heel even geduld hebben tot 6 oktober 2022. Maar goed, als je al tien jaar op een dergelijk product hebt gewacht, kunnen die paar weekjes er ook nog wel vanaf.