Welkom bij Snelle hap: een heerlijke snack vol informatie

Vandaag introduceert One More Thing een nieuwe categorie:Â Snelle hap. Het is een makkelijkere, en vooral snellere, manier om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom Apple. OMT-hoofdredacteur Mark Hofman legt je precies uit wat je er van kunt verwachten.

Het is geen geheim dat de focus bij One More Thing al jaren ligt op SEO. We schrijven verhalen van een minimaal aantal woorden om door zoveel mogelijk mensen gevonden te worden. Handig voor ons, maar niet altijd ideaal voor de lezer die simpelweg snel wil weten wat de laatste Apple-ontwikkelingen zijn. Daarom introduceren we vandaag Snelle hap.

Snelle hap op One More Thing

Terug naar de basis, dat is wat we met de introductie van Snelle hap proberen te doen. Op onze homepage is een nieuw blok te vinden waarin de content apart staat van de rest. Het gaat om artikelen die bedoeld zijn voor de homepage-bezoeker die dolgraag op de hoogte wil blijven, maar niet al te veel tijd heeft. Korte artikelen met korte updates over de gebeurtenissen van de dag.

Hoewel we nog altijd geloven in de uitgebreide content die we dagelijks produceren, zien we ook dat consumenten steeds sneller hun nieuws binnen willen halen. Kijk bijvoorbeeld naar het succes van TikTok en het feit dat steeds meer mensen hun nieuws van Twitter halen. De ontwikkelingen vind je dus in korte vorm terug op de website, onze uitgebreide verhalen spelen daar vervolgens op in.

Welke Apple-content blijft hetzelfde?

In de afgelopen weken hebben we steeds meer geëxperimenteerd met uitgebreide lijstjes, handige tips en achtergrondverhalen. Iets dat we op One More Thing gewoon blijven doen. Het enige verschil is dat het nieuws, waar bijvoorbeeld bepaalde content op gebaseerd is, nu ook als Snelle hap op onze website verschijnt.

Veel verandert er dus niet, maar vanaf nu krijg je er gewoon een stukje content (en mogelijkheid tot snelle updates) bij.

We hopen vanuit de redactie dat je er veel plezier aan beleeft. Wij zijn in ieder geval enthousiast!