Blijft Siri maar lullen? Zo maak je er een einde aan op je iPhone

Siri is zowel een zegen als een enorme irritatiebron. Ze praat op je iPhone constant door je gesprekken of bingesessies heen, zonder dat je er om vraagt. Gelukkig is daar wat tegen te doen. OMT-redacteur Sabine legt je graag uit hoe je de slimme assistent de mond snoert.

Sinds 2011 is Apples slimme assistent een uitkomst geworden in de levens van iPhone-gebruikers. Van simpele taken als het geven van de weersvoorspelling tot het inschakelen van je slimme verlichting; de spraakassistent staat altijd paraat. De aanwezigheid van de spraakassistent op momenten waarop je er niet om vraagt, is echter kneiter irritant. Tijd om er een einde aan te maken!

Siri praat ongewenst mee op je iPhone

Open de Instellingen van je iPhone en ga naar Siri en zoeken. Waarschijnlijk staat Sta Siri toe bij vergrendeling ingeschakeld. Je hoeft dit alleen maar uit te zetten. Als je jouw iPhone even niet gebruikt, kan de slimme assistent niet per ongeluk worden ingeschakeld.

Als je eigenlijk helemaal geen trek hebt in Siri, dan kun je het oproepen van de slimme assistent ook gewoon uitschakelen. Schakel Luister naar “Hé, Siri” uit. Het is dan nog wel mogelijk om de assistent op te roepen via de zijknop, al moet Druk op de zijknop voor Siri dan natuurlijk wel aan staan.

Uitschakelen op andere apparaten

Word je tijdens het werken achter je Mac of MacBook steeds lastiggevallen door Apples spraakassistent? Ook hier kun je de haat-liefdeverhouding de kiem smoren door de slimme assistent uit te schakelen. Druk op het Apple-icoontje in de linker bovenhoek en open de Systeemvoorkeuren. Druk vervolgens op Siri en schakel Activeer Vraag het Siri uit.

Apples slimme assistent wordt ook met enige regelmaat ongevraagd geactiveerd op een Apple Watch. Om dit te stoppen, hoef je enkel de Watch-app op je iPhone te openen en de instelling voor Siri te openen en uit te zetten. Bij AirPods ga je op je iPhone naar de bluetooth-instellingen van je draadloze oortjes. Zorg ervoor dat het indrukken van het linker of rechter oortje de spraakassistent niet activeert. Je AirPods en iPhone moeten hierbij wel met elkaar verbonden zijn.