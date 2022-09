Samsung haalt uit: ‘innovatie binnenkort niet op je iPhone’

Apple heeft de iPhone 14 nog niet eens aangekondigd of het kan al op commentaar rekenen van de concurrentie. Samsung lanceert een nieuwe campagne genaamd Buckle Up. Eentje die consumenten ervan moet overtuigen een Galaxy-smartphone op de kop te tikken.

Grote bedrijven die modder gooien naar andere grote bedrijven: het is genieten. Pak de popcorn, maar!

Samsung gooit met modder naar Apple

In de Buckle Up-campagne richt Samsung zich tot de consument die interesse heeft in de iPhone 14. Uiteraard niet om te vertellen dat ze een goede keuze maken, maar puur om hun eigen producten in de schijnwerpers te zetten. ‘Good old Samsung’, zullen we maar zeggen.

Samsung schets een wereld waarin alle hoofden om zullen draaien bij het zien van een smartphone, maar dat ze niet jouw kant opdraaien. Hoewel je iPhone 14 waarschijnlijk een leuke toevoeging is aan je dagelijkse leven, verschijnt ‘de grootste innovatie binnenkort niet op je iPhone’. Het camerasysteem met de hoogste resolutie zit volgens het Zuid-Koreaanse bedrijf niet in jouw zak en epische foto’s met de meeste likes zullen niet van jou zijn. Die krijg je volgens Samsung natuurlijk alleen bij een Galaxy-smartphone.

Dergelijke advertenties zijn inmiddels traditie geworden en persoonlijk kan ik er wel van genieten. Of het ook echt werkt, dat is een tweede.

De nieuwe iPhone 14

Hoewel Samsung op dit moment zijn lolletje heeft moet het bedrijf volgende week rekening houden met flinke concurrentie. Tijdens het Far Out-evenement, dat op woensdag 7 september plaatsvindt, introduceert Apple de nieuwe iPhone 14. De smartphoneserie bestaat dit jaar hoogstwaarschijnlijk uit vier verschillende modellen: het instapmodel, de Plus, de Pro en de Pro Max.

Waar die eerste twee toestellen een kleine upgrade lijken te worden, zet Apple met de iPhone 14 Pro en Pro Max wel grote stappen. Verwacht bijvoorbeeld een beter camerasysteem, krachtigere chipset én een nieuwe notch. Al lijkt er over die notch op het laatste moment nog wel wat te doen te zijn.

