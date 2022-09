Safari Technology Preview 154: wat is er nieuw in de browser van Apple?

Als gebruiker van Apple-producten ben je wellicht al bekend met de Safari Technology Preview. Dit is een experimentele browser waarmee Apple nieuwe functies en opties test voordat het bedrijf die uitrolt naar alle gebruikers. Mocht je dit wel interessant vinden, dan kun je je aanmelden voor het testen van de software.

Wat kun je van de Safari Technology Preview verwachten? Nou, over het algemeen test Apple allerlei kleine updates die voornamelijk achter de schermen dingen veranderen. Maar het kan zijn dat het bedrijf grote, nieuwe functies test. En dan is het misschien wel tof om de ontwikkeling daarvan van dichtbij mee te maken.

Safari Technology Preview 154 beschikbaar

Vanaf nu kun je Safari Technology Preview 154 downloaden voor macOS Ventura of macOS Monterey. Ook deze release staat niet in het teken van allerlei grote, nieuwe functies. Maar verbeteringen onder de motorkap zijn altijd welkom. Het is fijn om te weten dat een browser vlekkeloos op je systeem draait.

Wanneer je meedoet met het testen van de experimentele browser, dan kun je Apple overigens van feedback voorzien, mocht je dat willen. Je maakt dan ook van dichtbij mee hoe een browser zich ontwikkelt. Dat is interessant voor ontwikkelaars, die de browser nodig hebben, maar ook voor consumenten met een bovengemiddelde interesse in technologie.

Intelligent Tracking Prevention

Eén ding leggen we graag nog even onder de loep voor deze release: Intelligent Tracking Prevention. Met die optie voorkomt Apple dat je overal constant gevolgd wordt. En in de toekomst verwijdert de Safari-browser pas op een later moment de site-gegevens wanneer je interactie had met een Web Push-notificatie.

Verder is het goed om te weten dat zaken als Shared Tab Groups, het syncen voor Tab Groups, website-instellingen en Web Extensions niet werken in deze versie van de Technology Preview. Daarom is het voor de doorsnee gebruiker niet altijd aan te raden zo’n bèta te downloaden; doe dit dus volledig op eigen risico.

Apple