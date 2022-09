Safari 16 is officieel uit: dit zijn de nieuwe functies van de browser

Gebruikers van macOS Ventura en macOS Monterey kunnen vanaf nu een nieuwe versie van de Safari-browser binnen hengelen. De nieuwste update staat voor een deel in het teken van foutoplossingen en prestatieverbeteringen. Maar gelukkig voegt Apple ook een aantal nieuwe opties en mogelijkheden toe voor iedereen.

Het onderdeel Tabgroepen wordt flink uitgebreid door Apple. Zo kunnen gebruikers van Safari 16 nu zelf weten welke achtergrond ze instellen. Ook kun je de startpagina aanpassen en zelf bepalen welke favorieten je te zien krijgt. Verder is het mogelijk vaak bezochte websites vast te zetten, voor gemakkelijke toegang.

Safari 16 nu te downloaden

Daarnaast zijn de overige opties behoorlijk uitgebreid. Gebruik je Safari ook op andere apparaten? Dan zul je merken dat bepaalde instellingen je gaan volgen. Wat je op het ene apparaat instelt, geldt dan ook op een ander apparaat (mits die opties ondersteund worden). Zo hoef je dus niet steeds alles opnieuw in te stellen.

Verder is het voor gebruikers mogelijk sterke wachtwoorden aan te passen binnen de browser. Safari kan wachtwoorden voorstellen die moeilijk te kraken zijn. Maar soms voldoen ze niet aan specifieke eisen van een website. Omdat je die passwords nu dus kunt aanpassen, kun je ze aan die eisen laten voldoen.

Niet het enige dat Apple uitbracht

Apple houdt bij dit soort updates altijd een slag om de arm. Het bedrijf geeft als waarschuwing mee dat niet alle functies in elke regio beschikbaar zijn. Mocht je dus iets missen, dan is dat de reden. Over updates gesproken: dit is niet de enige update die Apple deze week uitbrengt. Zo is onder meer iOS 16 beschikbaar.

Daarnaast kun je ook watchOS 9 voor de Apple Watch en tvOS 16 voor de Apple TV downloaden. Dit zijn updates voor de verschillende besturingssystemen die het bedrijf hanteert. Ook duurt het nu niet lang meer voordat je aan de slag kunt gaan met nieuwe hardware, in de vorm van iPhone 14, iPhone 14 Pro en Pro Max.

Apple