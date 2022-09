Review | Apple Watch Series 8: dé optie voor de Series 4-gebruiker

De Apple Watch Series 8: een ijzersterke smartwatch met weinig verschil ten opzichte van zijn voorganger. Een bekend verhaal dat we inmiddels al een paar jaar aanhoren. Jaar op jaar zijn de stapjes klein, maar het zijn niet de jaarlijkse overstappers op wie Apple de aandacht richt.

Het doel is namelijk om een paar jaar met een dergelijk product te doen. Breekt de tijd vervolgens aan om je Series 3 of Series 4 achter je te laten, zul je compleet verbaasd zijn wat het nieuwe model je te bieden heeft.

Dat is exact het verhaal van de Apple Watch Series 8.

De nieuwe Apple Watch Series 8

Begrijp me overigens niet verkeerd: de stap van de Series 7 naar de Apple Watch Series 8 is groter dan het jaar ervoor. Dat heeft echter niets te maken met het ontwerp dat praktisch hetzelfde is gebleven.

Je beschikt over hetzelfde 1.9-inch OLED-scherm met Always-On, dezelfde resolutie van 484 x 396 pixels en pixeldichtheid van 326 ppi. De Watches zijn even groot, maar het gewicht van de Series 8 ligt net iets hoger en het glas is iets sterker.

Consumenten hebben op ontwerpgebied praktisch dezelfde keuze als vorig jaar.

Verschil onder de motorkap

Onder de motorkap wordt overigens wel de grootte van de stap bepaald. Naast de nieuwe S8-chip pakt Apple ook uit met de nieuwe sensor voor het meten van lichaamstemperatuur.

Hiermee kan de Apple Watch Series 8 binnen de slaapmeter de kwaliteit van je nachtrust beter vaststellen. Bijvoorbeeld door te meten hoe diep of licht je geslapen hebt. Ideaal, maar dat is niet de grootste kracht.

Apple introduceert met de nieuwe sensoren een manier voor vrouwen om hun menstruatiecyclus beter in de gaten te houden. In combinatie met de Gezondheid-app op je iPhone krijg je meer inzicht in je maandelijkse cyclus. De functionaliteit heb ik persoonlijk niet kunnen testen, want ongesteld word ik niet. Maar de verhalen rondom de functionaliteit zijn louter positief.

De tweede grote toevoeging is dat van Crashdetectie. Door verschillende sensoren en onderdelen detecteert de Apple Watch Series 8 wanneer je een ongeluk hebt gehad. Zie het als de valdetectie, maar dan geavanceerder en belangrijker.

Zodra de smartwatch een ongeluk detecteert, belt het direct de hulpdiensten. Bij een detectie heeft de consument enige tijd om hem uit te schakelen, voordat de diensten ook echt gebeld worden.

En Low Power en watchOS 9 dan?

De Apple Watch Series 8 draait op watchOS 9 en dat brengt ook de nodige voordelen met zich mee. De smartwatch draagt bijvoorbeeld een Low Power-modus met zich mee, waardoor de accuduur opgerekt kan worden tot wel 36 uur.

Dat is indrukwekkend, maar niet beter dan wat de Series 7 kan. De smartwatch komt, net als de Series 6, Series 5 en Series 4, in aanmerking voor die update. Het resultaat: precies dezelfde accuduur bij een actieve Low Power-modus en een hoop nieuwe functionaliteiten.

Apple Watch Series 8: na vier jaar de ultieme upgrade

Vergelijk je de Apple Watch Series 8 met de Series 4 uit 2018, is het overigens een heel ander verhaal.

De behuizing van de Apple Watch Series 8 is niet meer in 40mm of 44mm, maar 41mm en 45mm verkrijgbaar. Het 1.78-inch beeldscherm zonder always-on maakt ruimte voor het 1.9-inch model mét de functionaliteit. De pixeldichtheid is wellicht hetzelfde, maar de resolutie verschilt aanzienlijk.

De Apple S4-chip wordt vervangen door een S8-chip, 16GB opslagcapaciteit wordt 32GB opslagcapaciteit en de verbeterde (of nieuwe) sensoren (lichaamstemperatuur en hartslag) zorgen voor een nieuwe belevenis.

Tel daar de toevoeging van de Kompas-app, Ultra-wideband-ondersteuning, Bluetooth 5.2 (ipv 5.0) en de grotere 308mAh batterij (Series 4 had 292mAh) bij op en je ziet dat de stap groot is.

Apple Watch Series 8: kopen of laten liggen?

Als je bedenkt dat de Series 4 al sinds 2018 meegaat valt de grootte van die stap overigens nog best mee, maar de moeite is het wel. Al helemaal wanneer je een Series 3 in huis hebt.

En zo komen we terug bij het punt waar dit verhaal begon: de Apple Watch Series 8 is na al die jaren een fantastische upgrade. Beschik jij over een Series 5, Series 6 of Series 7 en doet deze het nog hartstikke goed? Sla dit nieuwe model over.

De stap is simpelweg te klein en de prijs is te hoog om je huidige smartwatch in te ruilen. Hoe goed die Series 8 ook is.

Apple Watch Series 8: prijzen en beschikbaarheid

De Apple Watch Series 8 is verkrijgbaar in de volgende kleurenopties en behuizingen:

– Middernacht | Aluminium

– Sterrenlicht | Aluminium

– Zilver | Aluminium

– (PRODUCT) Red | Aluminium

– Middernacht | Roestvrijstaal

– Sterrenlicht | Roestvrijstaal

– Zilver | Roestvrijstaal

– (PRODUCT) Red | Roestvrijstaal

De verschillende uitvoeringen kosten je het volgende:

– 41mm aluminium | vanaf 499 euro

– 45mm aluminium | vanaf 539 euro

– 41mm roestvrijstaal | vanaf 899 euro

– 45mm roestvrijstaal | vanaf 949 euro

Voor meer informatie: check de website van Apple!

Apple Watch Series 8 Apple 8 Score Pluspunten Lichaamstemperatuurmeter

Crashdetectie

Solide op alle fronten

Beeldscherm

Accuduur (voor een Apple Watch)

watchOS 9 biedt veel functionaliteiten Minpunten Ontwerp volledig hetzelfde

Niet heel veel spannends De Apple Watch Series 8: een ijzersterke smartwatch met weinig verschil ten opzichte van zijn voorganger. Een bekend verhaal dat we inmiddels al een paar jaar aanhoren. Niet bedoeld voor de consument met een recent model, wel voor de persoon die vast blijft houden. Het is tijd om je Series 3 of Series 4 de deur te wijzen en over te stappen. Nieuwe model om je pols hangen? Zodra deze het nog uitstekend doet zou ik de upgrade nog een jaartje uitstellen.