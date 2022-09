Review | AirPods Pro 2: de perfecte compagnon voor het ecosysteem

Met de introductie van de AirPods Pro zette Apple in 2019 een standaard neer voor de markt. Bedrijven als Samsung, Sony en Bose volgden snel met ijzersterke concurrenten die zich in de loop der jaren ontwikkelden. In 2022 komt Apple met een antwoord in de vorm van de AirPods Pro 2.

De wow-factor uit 2019 lijkt opnieuw behaald te worden en Apple zet zichzelf wederom aan de top. Het is alleen niet helemaal zoals de meesten van jullie wellicht zouden verwachten. De kracht van deze AirPods Pro 2 zit ‘em namelijk in…de chip?

De nieuwe Apple AirPods Pro 2

Het ontwerp is sinds 2019 niet heel veel veranderd. De -nog altijd spierwitte- oordopjes en diens oplaaddoosje zijn op slechts een aantal punten aangepast.

Apple heeft de AirPods Pro 2 voorzien van een extra rooster. Deze zorgen voor een verbeterde ruisonderdrukking en transparantie-modus waar ik later in deze review nog op terugkom.

Het doosjes oogt grotendeels hetzelfde, al zijn ook hier een aantal prettige wijzigingen te ontdekken. Eén daarvan is de mogelijkheid om een lusje vast te maken, zodat je de oordopjes minder snel kwijtraakt.

Dat heeft Apple overigens wel goed begrepen. Het kwijtraken van AirPods is in de praktijk een ding. Precies de reden waarom de AirPods Pro 2 beschikt over een verbeterde Zoek Mijn-functionaliteit. Net als bij de AirTags is het mogelijk om te navigeren naar de oordopjes of het doosje een geluid af te laten spelen zodra hij in de buurt is.

Het geluid komt overigens uit de speakergril die nu op het oplaaddoosje te vinden is. Naast de Zoek Mijn¬-functionaliteiten speelt deze ook een geluid af zodra je hem, bijvoorbeeld, op de oplader legt. Dat kan een standaard-, MagSafe-, of zelfs Apple Watch-oplader zijn.

4 IJzersterke AirPods Pro 2-features

De AirPods Pro 2 moet het dus echt hebben van de functionaliteiten. De kracht van de H2-chip bespreek ik zo, maar ik licht eerst vier toevoegingen of wijzigingen uit die wat mij betreft bijzonder handig zijn:

#1 Direct het volume regelen

Het is opvallend dat het lang geduurd heeft, maar de Apple AirPods Pro 2 zijn eindelijk in staat het volume te bedienen. Tot op heden moest dit met de Apple Watch of de iPhone.

Pak het steeltje met twee vingers beet. Schuif vervolgens omhoog voor een hoger volume en omlaag voor een lager volume. Misschien even wennen, maar wel ontzettend handig.

#2 Accuduur 33% verbeterd

Apple heeft de accuduur bij de AirPods Pro 2 ook aanzienlijk verbeterd. Met 33% ten opzichte van het vorige model, maar liefst.

Het resultaat is dat je op een volle lading zes uur lang kunt doen met de oortjes, terwijl de actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld. Laad je de oordopjes met het hoesje op is het zelfs mogelijk om 30 uur te genieten.

#3 Kleinere tipjes

Het zal niet voor iedereen gelden, maar Apples beslissing om klenere tipjes mee te leveren is een goede. Dit keer zitten de mediumtipjes standaard op de oordopjes en heb je de mogelijkheid om ze door grote, kleine of zelfs extra kleine tipjes te vervangen.

Handige tip: doe op je iPhone ook zeker even de pasvormtest. Dat kan binnen Instellingen -> AirPods Pro. Mocht je kleinere of grotere tipjes nodig hebben, zal je telefoon dat duidelijk maken.

#4 Geluidskwaliteit is beter

De geluidskwaliteit van de AirPods Pro 2 is verbeterd, al is Lossless Audio-ondersteuning nog steeds nergens te bekennen.

Wel is het mogelijk om optimaal gebruik te maken van Gepersonaliseerde ruimtelijke-audio. Via je iPhone scan jij je eigen oren, zodat Spatial Audio volledig op jou afgestemd is. Ideaal.

H2 de grote kracht van AirPods Pro 2

Goed. Nu bij het punt waarop Apple echt het verschil weet te maken: de H2-chip. Wees niet bang, ik ga geen technisch verhaal ophangen over hoe deze precies opereert. Wel vertel ik je wat je er aan hebt.

De H2-chip zorgt namelijk voor twee dingen: een betere actieve ruisonderdrukking en een meesterlijke transparantiemodus.

De AirPods Pro 2 beschikt over een ruisonderdrukking die volgens Apple twee keer zoveel geluid filtert als de eerste generatie dat deed. Lastig vast te stellen, maar ik kan er niet omheen dat de ANC (Active Noise-Cancellation) vol ultieme rust zorgt. De oordopjes doen op dat gebied mee met de top van de gehele markt en zorgen thuis voor de nodige frustraties, en ik weet de redactie volkomen te negeren als het druk is.

Goed, maar niet meesterlijk. Die titel gaat namelijk naar de transparantiemodus. Net als bij het vorige model en de AirPods Max zijn omgevingsgeluiden uitstekend te horen. Maar dan wel met een kleine twist.

De AirPods Pro 2 filteren geluiden boven de 90dB alsnog en trekken deze naar 85dB of lager. Een blaffende hond, krijsende buurman of sirene: je hoort ze, maar simpelweg minder hard.

Apple’s oordopjes zijn dus niet alleen ideaal voor muziek, maar ook voor oorbescherming. Denk bijvoorbeeld aan een concert, waarbij het geluid doorgaans veel te hard staat. Ruil je reguliere bescherming in voor de AirPods Pro 2 en je zit alsnog gebakken.

AirPods Pro 2: gewoon ontzettend goed

Na het succes van de vorige generatie en de presentatie van Far Out lag de lat hoog. De AirPods Pro 2 leken een meesterlijk product te zijn en de praktijk heeft dit afgelopen week alleen maar bevestigd.

Het ontbreken van Lossless Audio is onbegrijpelijk, maar daar houdt het dan ook echt bij op. Ik heb genoeg mensen om me heen die het vorige model in 2019 aanschaften en ze anno 2022 nog dagelijks dragen. Diezelfde rol is ook voor dit nieuwe model weggelegd.

De prijs van 299 euro is zeker niet mals en misschien wel te hoog als de je huidige Pro’s het nog uitstekend doen. Maar ik verzeker je dat de AirPods Pro 2 iedere cent waard zijn zodra je wel de stap wil zetten.

AirPods Pro 2 Apple 9 Score Pluspunten Zoek Mijn-ondersteuning

Volumebediening steeltjes

Accuduur van 30 uur

Verbeterde geluidskwaliteit

Meer keuze voor tipjes

Verbeterde ruisonderdrukking

Revolutionaire transparantie-modus Minpunten Prijskaartje blijft pittig

Geen Lossless Audio Na het succes van de vorige generatie lag de lat hoog, maar de AirPods Pro 2 blijken een meesterlijk product. Het ontbreken van Lossless Audio is onbegrijpelijk, maar daar houdt het echt bij op. De prijs van 299 euro blijft pittig, maar de verbeterde onderdelen en de revolutionaire H2-chip maken het helemaal waard.