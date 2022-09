Philips Hue scoor je nu wel heel voordelig bij Bol.com

Philips Hue is bij veel mensen niet meer weg te denken. Het geeft je huis extra sfeer doordat je jouw kamers zowat in alle kleuren van de regenboog kunt verlichten. Nu kan dat extra voordelig bij Bol.com.

Philips Hue is ideaal om in huis te hebben. Toch zorgt de hoge aanschafprijs ervoor dat veel mensen de slimme verlichting toch nog links laten liggen. Dat is heel goed te begrijpen, want voor een starterkit ben je al gauw meer dan honderd euro kwijt. Gelukkig kan het vandaag de dag veel goedkoper bij Bol.com.

Philips Hue starterkit inclusief bridge

Jouw vrienden van OMT houden de beste aanbiedingen voor jou in de gaten. Dat doen we natuurlijk vooral bij Apple-producten, maar we merken dat jij ook graag leuke toebehoren wil hebben die niet gemaakt worden door het bedrijf uit Cupertino. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Sonos of Philips Hue.

Bol.com gooit de Philips Hue starterkit White Ambiance in de aanbieding. In de set zitten meer dan alleen maar lampen. Je krijgt er ook een dimmer en een bridge bij. Vooral die laatste is belangrijk. Het zorgt ervoor dat alle lampen verbonden zijn aan een systeem. Tot wel vijftig lichtbronnen kunnen afgesteld worden met een bridge. Daarnaast zorgt het voor automatisering waardoor de lampen op vooraf ingestelde tijden aan en uit kunnen.

Philips Hue beschikt over verschillende soorten lampen. Terwijl de ene soort alle kleuren kan laten zien, is de andere speciaal gemaakt voor verschillende soorten wit licht. Bij de set die in de aanbieding is krijg je twee van die laatste soort. Deze zijn ideaal voor bijvoorbeeld de slaapkamer, aangezien je veel tinten wit hebt. Koele voor als je opstaat, terwijl je ’s avonds toe bent aan warme kleuren.

Enorm goedkoop bij Bol.com

Als laatste zit er bij deze set ook nog een dimmer. Deze werkt als een normale wandschakelaar maar dan beter. Gebruik de slimme instellingen om te schakelen tussen verschillende lichtrecepten of om de Philips Hue-lampen gewoon simpel in en uit te schakelen.

Genoeg over wat je allemaal met de set kunt doen. Waarschijnlijk wist je dat al en ben je vooral benieuwd naar de prijs. Normaal kost de set 119,99 euro, maar alleen vandaag geeft Bol.com 50 procent korting. Dat betekent dat je de Philips Hue starterkit nu voor 59,99 euro in huis kunt halen.