De bijzondere nieuwe lampen (en app) van Philips Hue

Soms gaat er een lampje bij je branden en weet je dat je de inrichting van het huis helemaal anders wil. Gelukkig komt Philips Hue voor jou met nieuwe lampen waarmee jouw woon- en gamekamer een compleet andere look krijgen.

Met Philips Hue breng je kleur in je huis. De slimme lampen geven elk moment de ideale sfeer, of je nu aan het werk bent of gewoon lekker voor de televisie wil genieten van een nieuwe aflevering van House of the Dragon. Elke situatie vraagt om ander licht en dat is met de lampen prima mogelijk.

Nieuwe lampen van Philips Hue

Nu komt Philips Hue weer met een aantal nieuwe soorten verlichting die we voor jou even uitlichten. Wij vertellen je daarnaast ook de prijs en wanneer je ze kunt verwachten.

Philips Hue Lightguide

Prijs: €84,99 – €99,99

€84,99 – €99,99 Beschikbaarheid: Q4 2022

De nieuwe Philips Hue Lightguide-lampen hebben een wat moderner ontwerp, maar wel alle functionaliteiten die je al kent. Ze zijn er als grote bol, ovaal en driehoekig en hebben een herkenbare binnenbuis die elke kleur verspreidt. De reflecterende, glanzende afwerking moet er voor zorgen dat het licht nog helderder is. Het snoer is speciaal in het stof gewikkeld voor een nog betere uitstraling. Die is beschikbaar in het zwart en het wit en ook apart verkrijgbaar.

Ambiance Filament kaarslampen

Prijs: €44,99, 2-pack: €64,99

€44,99, 2-pack: €64,99 Beschikbaarheid: 13 september

Wil je echt een romantische stijl in huis? Dan is een Phips Hue Filament kaarslamp wellicht echt jouw ding. De vintage-stijl doet je weer echt terugdenken aan vroeger, maar alle kleuropties van het licht brengen je al gauw terug in de moderne tijd.

Philips Hue voor gamers

Prijs: 24/27-inch monitor lightstrip €149,99, 32/34-inch €169,99, monitor lightstrip voor 3x 24/27-inch schermen €259,99. Voor de starterkits komt er €50 bij.

24/27-inch monitor lightstrip €149,99, 32/34-inch €169,99, monitor lightstrip voor 3x 24/27-inch schermen €259,99. Voor de starterkits komt er €50 bij. Beschikbaarheid: 13 september

Denk je dat je alleen Philips Hue in de tuin en woon- en slaapkamer kunt gebruiken? Dan heb je het mis. Je kunt er ook gewoon voor kiezen om je gamekamer te pimpen. Zo heeft het bedrijf nu een gradient lightstrip ontwikkeld die vooral gamers blij zal maken. De nieuwe lichtstrip, die je achter op je monitor plakt, licht op met de actie op het scherm, waardoor er een compleet nieuwe game-ervaring ontstaat. Er zijn drie verschillende maten verkrijgbaar en de strip zelf is ook nog eens flexibel. Zo past die altijd goed.

Heb je een Corsair-monitor? Dan heb je extra geluk. Samen met het bedrijf heeft Philips Hue iCUE ontwikkeld zodat je de scènes speciaal kunt instellen op de lampen. Zo moet je een nog betere ervaring krijgen dan dat je al hebt zonder dat programma.

Aanpassingen aan de app

Ook de Philips Hue-app krijgt flink wat nieuwe functies. De huidige mobiele sync box-app wordt samengevoegd met de Hue-app in het vierde kwartaal van dit jaar. Zo moet het mogelijk om de volledige entertainmentbeleving te krijgen in één app. Zo heb je geen andere app meer nodig om de box te bedienen.

Maar niet alleen in de app van Philips Hue gaat het wat gestroomlijnder. Ook kun je Philips Hue gebruiken via de Samsung SmartThings-app. Hiermee kun je de lampen laten synchroniseren met de muziek op jouw Galaxy-telefoon.