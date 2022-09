Snooze je wekker de deur uit met de automatische routine van Philips Hue

Tuut, tuut, tuut. Wakker worden met een irritante wekker is verleden tijd dankzij de automatische routines van Philips Hue. De slimme verlichting laat je heerlijk ontwaken door het licht steeds iets feller te maken. Zo stel je de handige functie in.

Met de Philips Hue-app kun je handige routines instellen waarmee het licht in huis wordt aangepast op basis van jouw dagelijkse ritme. Met een handige tip kun je er ook nog eens voor zorgen dat het licht langzaam feller wordt, waardoor je niet abrupt uit je slaap wordt gehaald door het felle licht.

Philips Hue: dag wekker, hallo routine

Open de Philips Hue-app en druk op Routines. Kies vervolgens voor Ontwaken. Klik onderin op Routine aanmaken. Hier kun je de routine een naam geven en een tijd invoeren waarop je wakker wil worden. Je kunt ook aangeven op welke dagen de automatisering van toepassing is, zoals alle dagen van de week, of enkel doordeweeks of in de weekenden.

Bij Transitie selecteer je hoelang het duurt voordat de lamp geleidelijk aan op zijn felst wordt. Kies vervolgens welke lichten in welke kamers je wil gebruiken voor de automatisering. Hierna kun je nog instellen welke kleur de lampen moeten hebben en hoe fel ze moeten zijn. Eventueel kun je aangeven wanneer de lampen weer automatisch uit moeten gaan. Tot slot druk je op het vinkje in de bovenhoek.

Handige tip

Als je de routine net op een andere manier instelt dan hierboven, heb je nog meer controle over de routine. Open hiervoor de Philips Hue-app en druk op het tabblad Routines. In plaats van Ontwaken kies je nu Andere routines en daarna weer Routine aanmaken.

Hier kun je ook weer een tijd doorgeven waarop de routine actief moet zijn, maar je kunt ook nog specifieker instellen hoe snel je lampen van de minst felle naar de felste stand moeten gaan. Op deze manier kun je jouw ochtend zo prettig mogelijk beginnen, omdat je zelf wat meer de touwtjes in handen hebt.