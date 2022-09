Nederlands Elftal laat oranje varen, maar Nomad pimpt je iPhone 14 dit WK alsnog

De iPhone 14 Pro en Apple Watch krijgen van accessoire-maker Nomad een oranje tintje. Het bedrijf kondigt namelijk nieuwe producten aan waarmee je je gloednieuwe Apple-apparaten kunt beschermen of uitrusten. Het gaat om een rugged case voor de 14 Pro en een nieuwe band voor de Apple Watch-lijn.

Zowel de nieuwe band als de case zijn in verschillende kleuren beschikbaar. Maar de oranje varianten vormen een collectie van limited edition accessoires. Waarom de kleur oranje? Nee, dat heeft niet per se met het Nederlands elftal te maken. Dit komt – waarschijnlijk – door die oranje knop op de Apple Watch Ultra.

Alleen Apple Watch Ultra

Dat idee wordt gestoeld door het feit dat de limited edition Sport Band alleen beschikbaar is voor de Apple Watch Ultra. De overige kleuren zijn voor de andere modellen, evenals de Ultra beschikbaar. De oranje sportband is geschikt voor polsen van 150 en 200 millimeter en kunnen echt wel een flinke stoot hebben.

De accessoire is gemaakt van een synthetisch rubber genaamd fluoroelastomer. Het bandje is waterdicht, kan tegen hoge temperaturen en is bestand tegen oliën. Het is tevens antimicrobieel. Je maakt het bovendien gemakkelijk schoon met wat zeep. De kosten: 45 dollar, exclusief verzendkosten, via de officiële website.

iPhone 14 Pro in het oranje

Dan komen we aan bij de rugged case voor de iPhone 14 Pro-lijn. Ook hier geldt dat de limited edition alleen beschikbaar is voor de duurdere Apple-producten. De overige kleuren zijn beschikbaar voor de iPhone 14 (Plus). De oranje case heeft een polycarbonate frame met een achterplaat gemaakt van PET.

Je kunt je iPhone 14 Pro (Max) van een hoogte van drie meter laten vallen en dan hoeft er niets aan de hand te zijn. Om het camera-eiland achterop zit bovendien nog een rubberen rand voor extra bescherming. Tot slot is er ondersteuning voor MagSafe. Je betaalt hier minimaal 36,95 dollar voor.

Nomad (1)Nomad (2)