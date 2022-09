Nieuwe iPad- en Mac-modellen in oktober, maar geen Apple Event?

We lijken er bijna niet meer omheen te kunnen: oktober staat in het teken van nieuwe iPad-modellen en Mac-modellen. Apple kondigt de nieuwe producten volgende maand aan, al lijkt er wel onzekerheid te ontstaan op welke manier dat gaat gebeuren.

Het is maandagochtend en dat betekent dat Mark Gurman, de man achter de Power On-nieuwsbrief, helemaal is leeggelopen met informatie. In zijn meest recente editie spreekt hij niet alleen over de iPhone 15 Ultra, maar ook over het evenement van aankomende maand. Of juist het gebrek daaraan…

iPad en Mac, maar geen Apple-event in oktober?

Hoewel Apple aardig wat op de planning heeft staan voor oktober, lijkt het niet genoeg te zijn voor een volledig evenement. Althans, dat is het nieuws dat bronnen van Mark Gurman met de journalist delen. Hiermee breekt het bedrijf een bekend stramien.

Doorgaans zijn er in het najaar twee evenement die Apple organiseert. Het september-evenement dat in het teken staat van de iPhone-modellen en het evenement van oktober dat in het teken staat van de iPad en de Mac. Hoewel het Amerikaanse bedrijf er, bijvoorbeeld met een november-event, soms iets van afwijkt, staat deze opzet doorgaans vast.

Behalve in oktober 2022, want daarin zal Apple hoogstwaarschijnlijk zijn nieuwe producten aankondigen door middel van persberichten.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Wat is precies de reden?

Wat de reden achter deze beslissing is weten we officieel niet, maar volgens Mark Gurman heeft het te maken met het gebrek aan grote innovaties. De volgende producten staan op de planning voor volgende maand:

M2 en M2 Pro Mac mini

M2 Pro en M2 Max 14-inch MacBook Pro

M2 Pro en M2 Max 16-inch MacBook Pro

11-inch iPad Pro met M2

12.9-inch iPad Pro met M2

Hoewel alle producten wel degelijk een goede stap vooruit zijn, blijft de grote innovatie waarschijnlijk uit. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de nieuwe Apple TV met de A14 Bionic chip die naar verwachten ook dit jaar nog het daglicht zal zien.

Er komen dus een aantal nieuwe producten aan, maar hou er wel rekening mee dat het Apple-event van oktober 2022 uit kan blijven.