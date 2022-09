Hoe de VR-headset van Apple waarschijnlijk gaat heten

Het is een van de grootste publieke geheimen van Apple: de VR/AR-headset. We weten dat deze eraan komt, alleen wanneer is de grootste vraag. Nu lijkt er iets meer informatie over dit langverwachte gadget.

Lopen we straks allemaal met een AR/VR-headset op ons hoofd? Als het aan Apple en andere ontwikkelaars ligt wel. Verschillende merken zoals Oculus en Microsoft hebben een eigen exemplaar en ook Apple is er hard mee aan het werk. De metaverse speelt hierbij natuurlijk een belangrijke rol. Als we voor een deel digitaal gaan leven, horen daar belangrijke gadgets bij.

De AR/VR-headset van Apple

Al jaren gaan er berichten rond dat Apple aan een AR/VR-headset werkt. Zoals we van het bedrijf zelf gewend zijn houdt het de kaken op elkaar. Hier en daar lekt er echter wat nieuws uit door betrouwbare bronnen en verschillende geruchtenmakers.

Volgens de geruchten werkt Apple niet aan één, maar juist aan drie verschillende AR/VR-headsets. Volgens Mark Gurman gaan deze nu nog door het leven met de codenamen N301, N602 en N421. De N301 is volgens hem de eerste die uit zal komen. De N602 is goedkoper en zou later gelanceerd moeten worden. De N421 is dan weer een AR-bril, waarvan nog geen releasedatum bekend is.

Reality Pro

De grote vraag is wat de echte naam is, en daar lijken we nu iets meer duidelijkheid over te hebben. Gurman schrijft in zijn Power On-nieuwsbrief dat het gaat om de Reality Pro. De term Pro kennen we natuurlijk al van de iPhone, iPad, Mac en AirPods en is inderdaad het duurdere model. Bij de N602, die later komt, wordt het dus gewoon Reality.

Het lijkt dat hij goed heeft gekeken naar Apple zelf. Het bedrijf heeft namelijk verschillende vormen van Reality vastgelegd als handelsmerk. Daarbij horen ook de namen Reality Pro en Reality Processor. Die laatste kan natuurlijk gebruikt worden voor de naam van de chip.

Leuk die naam natuurlijk, maar het liefst willen we de AR-VR-headset van Apple zien. Daarvoor moeten we nog even wachten. Als we de berichten moeten geloven is dit ergens in het begin van januari. Het gadget krijgt echter wel een flink prijskaartje. Deze zou rond de 2000 dollar kunnen kosten.