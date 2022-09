Omzeilen App Tracking Transparency levert Meta rechtszaak op

Sinds iOS 14 is je iPhone in de mogelijkheid App Tracking Transparency te gebruiken. Een functionaliteit die de gebruiker kan beschermen, maar een doorn in het oog is voor bedrijven als Meta.

Het Amerikaanse bedrijf van Mark Zuckerberg is er dan ook niet vies van om commentaar te leveren op de functie. Sterker nog: het heeft een manier gevonden om App Tracking Transparency te omzeilen. Een duur geintje, zo lijkt het.

Meta voor rechter dankzij App Tracking Transparency

Ondanks het feit dat consumenten de App Tracking Transparency-functie op hun iPhone hadden ingesteld, verzamelde de apps van Meta alsnog gegevens. Door die functionaliteit zijn bedrijven niet meer in staat om dit te doen, maar Instagram en Facebook deden het desondanks toch.

Althans, dat is het resultaat van een onderzoek van Felix Krause: een voormalige ingenieur van Google. Volgens hem injecteerden Facebook en Instagram een Javascript-code in hun websites, zodat de gegevensverzameling gewoon door kon gaan. “Alles wat je op de websites deed werd gewoon gevolgd”, zo laat hij weten.

Op basis van dat onderzoek wordt het bedrijf nu door twee gebruikers aangeklaagd in San Francisco.

Miljarden verlies

Het is geen verrassing dat Meta een manier heeft gevonden om de App Tracking Transparency-functie te omzeilen. Het Amerikaanse bedrijf is al tijden fel tegen de functionaliteit, die consumenten dus kan beschermen tegen de tracking-praktijken van dit soort bedrijven.

Meta, destijds nog Facebook-genaamd, liet bijvoorbeeld weten dat het bedrijf miljarden mis zou lopen door de functie. Zo hield het in zijn jaarlijkse begroting rekening met een daling van 10 miljard dollar. Bewijs hoeveel het bedrijf van Mark Zuckerberg dus leunt op de gegevens van zijn gebruikers.

Hoewel Meta eerder al toegaf nog steeds gegevens te verzamelen, liet het logischerwijs weten dat het niet illegaal bezig was.