macOS 13 Ventura en iPadOS 16 komen eraan, maar wanneer precies?

Tijdens WWDC 2022 maakten we kennis met alle nieuwe besturingssystemen die Apple dit jaar op de markt brengt. Twee van hen, iOS 16 en watchOS 9, verschenen vorige week. De grote vraag: waar blijven iPadOS 16 en macOS 13 Ventura precies?

Apple komt op zijn website met het ‘verlossende’ woord. Het Amerikaanse bedrijf laat weten dat de systemen voor Mac en iPad in oktober verschijnen. Iets dat ons misschien nog wel meer vragen oplevert dan we al hadden.

iPadOS 16 en macOS 13 Ventura komen eraan

Hoewel geruchten al enige tijd hetzelfde wisten te vertellen, komt Apple voor het eerst met officiële bevestiging. Al hadden we een dergelijke ontwikkeling al enigszins verwacht en geeft het consumenten alsnog geen antwoord wanneer ze precies aan de slag kunnen.

Het ontbreken van die releasedatum is overigens wel te verklaren. De verwachting is dat Apple nog een evenement op de planning heeft staan. Het lijkt er sterk op dat het Amerikaanse bedrijf binnenkort nieuwe iPad-modellen en Mac-modellen aankondigt. Wanneer dat evenement precies is? Dat kun je nu dus wel raden.

Op welke precieze datum we de nieuwe producten te zien krijgen is nog niet bekend, maar de kans is groot dat we dan zekerheid hebben over de uitrol van de nieuwe software.

🧐 Waarom komt de software later? Zowel iPadOS 16 als macOS 13 Ventura zijn voorzien van een functie genaamd Stage Manager. Een functie waar Apple veel moeite mee lijkt te hebben. Het zorgt in ieder geval voor problemen die een vertraging veroorzaken.

Twee gloednieuwe systemen

Het is jammer dat macOS 13 Ventura en iPadOS 16 op zich laten wachten, want het zijn geen misselijke updates. Zeker dat tweede besturingssysteem brengt veel moois met zich mee.

Zo is iPadOS 16 voorzien van een Live Text-functie, nieuwe Family Sharing-features en beschikt het potverdikkie eindelijk over een Weer-app. Uiteraard is er ook de komst van Stage Manager dat ervoor moet zorgen dat de Apple-tablet beter kan multitasken dan ooit tevoren. In het onderstaande artikel vertellen we je er meer over.

macOS 13 Ventura is de nieuwe software voor de Mac en wordt ook voorzien van Stage Manager. Daarnaast is er een Handoff-functie, de Continuity Camera en nog heel veel meer. In dit artikel vertellen we je er alles over.