MacBook kopen als student? 5 dingen die je vooraf moet weten!

Het collegejaar is weer begonnen en dat studeren gaat toch wat makkelijker met een goede laptop in huis. Hoe ga je anders je scriptie schrijven of aantekeningen maken tijdens colleges? Wil jij een MacBook kopen als student? Wij leggen je graag uit waar je op moet letten!

Een MacBook is een goede keuze als studiemaatje, omdat de laptop ontzettend gebruiksvriendelijk is. Heb je ook een iPhone of iPad in huis, dan zal je zien dat deze apparaten steengoed met elkaar samenwerken. Daarnaast hebben MacBooks een goede batterijduur en zijn ze wat minder vatbaar voor virussen. En ook niet onbelangrijk: MacBooks zien er goed uit!

MacBook kopen als student: dit moet je weten

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een MacBook? Het is vooral belangrijk dat jij weet waarvoor je het apparaat gebruikt. Gebruik je hem alleen voor school of wil je er ook af en toe op gamen? Zoek je een zo klein mogelijk formaat, zodat hij makkelijk in je tas past of wil je juist lekker veel schermruimte? Dit zijn vijf dingen die je moet weten voordat je een MacBook koopt voor je studie.

#1 Schermgrootte en draagbaarheid

Zoals je vast weet, heb je bij Apple keuze uit twee smaakjes: de MacBook Air en de MacBook Pro. Bij de twee modellen heb je de keuze uit andere schermformaten. Ben je op zoek naar een kleine maar fijne laptop, dan kom je al snel uit bij de MacBook Air. Dankzij het kleinere schermformaat van 13,3-inch (2020) of 13,6-inch (2022) en het dunne ontwerp, is het apparaat makkelijk mee te nemen naar de collegezaal.

De MacBook Pro is iets robuuster en is beschikbaar met een beeldscherm van 13,3-inch, 14,2-inch en 16,2-inch. Heb je wel oren naar een groter beeldscherm, dan is de MacBook Pro dus eigenlijk de enige optie als je een Apple-laptop zoekt.

#2 Razendsnelle processor

Als je besloten hebt welk formaat laptop je wil, is de volgende vraag hoeveel kracht je nodig hebt. Gebruik je de laptop enkel om wat op internet te surfen en om aantekeningen te maken, dan hoef je niet te overdrijven met de specificaties. De nieuwe MacBooks zijn uitgerust met een M1- of M2-processor van Apple. Deze zijn meer dan goed genoeg voor alledaagse taken.

Volg je echter een creatieve studie, dan heb je een stuk hogere specificaties nodig om fatsoenlijk met programma’s uit Adobe Creative Cloud of met Final Cut Pro aan de slag te kunnen gaan. De 14-inch of 16-inch MacBook Pro met M1 Pro- of M1 Max-chip is dan het overwegen waard.

#3 Zo veel mogelijk RAM en opslag

Het volgende vraagstuk is hoeveel RAM-geheugen je kiest. Hoe meer van dit interne geheugen je hebt, hoe sneller je laptop gegevens kan verwerken. Voor standaard gebruik, zoals surfen op internet, Netflixen en aantekeningen maken, is het 8GB RAM dat Apple minimaal aanbiedt meer dan genoeg. Het is niet mogelijk om op een later moment meer RAM toe te voegen, dus ga voor de aankoop na hoeveel je nodig denkt te hebben.

De 256GB aan opslag die Apple standaard aanbiedt, is op de lange termijn waarschijnlijk niet voldoende voor veel mensen. Aan de andere kant is 2TB weer teveel van het goede. Mocht je uiteindelijk toch voor te weinig opslag hebben gekozen, dan kun je altijd nog kiezen voor externe opslag of gebruikmaken van iCloud.

#4 Bescherming

Ben je eruit welke MacBook het beste bij je past? Voordat je jouw nieuwe beste vriend in huis haalt, is het handig om even te kijken hoe je de laptop gaat beschermen tegen krassen en valschade. Die mooie apparaten kunnen best tegen een klein stootje, maar zijn kwetsbaarder dan ze lijken. Om je gloednieuwe MacBook te beschermen kun je het beste een hoes en misschien zelfs een screenprotector kopen. Als iemand per ongeluk over je tas heen struikelt, weet je tenminste dat je MacBook zo goed mogelijk beschermd is.

#5 Studentenkorting

Het studentenleven is soms al zwaar genoeg, maar de MacBook is nu ook niet bepaald goedkoop. Gelukkig biedt Apple een speciale onderwijskorting voor studenten aan. Elke knaak is meegenomen. Voordat je direct een MacBook met studentenkorting koopt, is het handig om even bij andere online verkopers te kijken welke prijzen zij nu vragen. Soms heeft één van die winkels net een mooie actie lopen, waardoor je een paar tientjes minder kwijt bent. Kun je toch weer een extra avondje stappen!