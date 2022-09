Lekt Logitech zojuist twee onaangekondigde iPad-modellen uit?

We zitten met smart te wachten op het oktober-evenement van Apple. Het Amerikaanse bedrijf brengt komende maand, naar verwachting, nieuwe Mac-modellen en iPad-modellen op de markt. Iets dat vandaag bevestigd lijkt te worden door Logitech.

Op zijn eigen website maakt het bedrijf namelijk reclame voor de Crayon Digital Pencil: een accessoire die bedoeld is voor twee iPad-modellen die we nog helemaal niet kennen.

Lekt Logitech de nieuwe iPad-modellen uit?

Het is lomp, maar zeker niet uniek. Logitech heeft per ongeluk al een nieuwe accessoire van de aankomende iPad-modellen in de webshop gezet. Het gaat om de Crayon Digital Pencil die zowel voor de zesde-generatie 12.9-inch iPad Pro en vierde-generatie 11-inch iPad Pro bedoeld is.

Naast de onaangekondigde iPad-modellen staan er ook bestaande modellen in de lijst met ondersteunde apparaten. Het enige verschil tussen deze en de aankomende modellen is dat er Coming Soon bij staat.

Uiteraard is de verwijzing naar de nieuwe iPad Pro-modellen alweer verdwenen.

Apple-evenement in oktober?

De verwachting is dat Apple in oktober wederom een evenement organiseert. Waar het zich met Far Out richtte op de Apple Watch en iPhone 14, pakt het bedrijf dit keer de Mac en iPad aan. Dat is onder andere ook de reden dat bijvoorbeeld de besturingssystemen, macOS 13 Ventura en iPadOS 16, nog niet beschikbaar zijn.

Het is echter wel verrassend dat alleen twee nieuwe Pro-modellen op de website van Logitech te vinden zijn. De verwachting is dat Apple ook het instapmodel iPad voorziet van een compleet vernieuwd ontwerp. Eentje die in lijn ligt met de huidige Pro, Air en mini-modellen. Via deze weg ontstaat er dus twijfel over de introductie van Pencil-ondersteuning van dat model. Het gelekte ontwerp is overigens hier te vinden.

Ben je benieuwd wanneer Apple macOS 13 Ventura en iPadOS 16 op de markt brengt? Het bedrijf gaaf daar vandaag, vrij vaag, antwoord op. Dat antwoord vind je in het onderstaande artikel dat we eerder vandaag publiceerden.