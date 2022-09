Flinke sprong in snelheid USB4 is goed nieuws voor je toekomstige iPhone

De overstap van Lightning naar USB-C lijkt onvermijdelijk. Wanneer Apple dit doet is echter nog niet bekend, al lijkt de iPhone van volgend jaar een grote kanshebber te zijn. Wat dat betreft is een nieuwe ontwikkeling ongelofelijk goed nieuws. OMT-redacteur Mark Hofman legt je precies uit waarom

Ik weet het: de iPhone 14 komt er volgende week aan en we beginnen nu al over het volgende model. Beetje vroeg, maar wat mij betreft wel de moeite waard. Er is namelijk een nieuwe versie van USB4 aangekondigd en dat kan je in de toekomst heel veel voordeel opleveren. Waarom? Omdat het gewoon kneiter snel is.

USB4 2.0 is goed nieuws voor je iPhone

De USB Promoter Group heeft USB4 versie 2.0 aangekondigd. Het is een update die ervoor zorgt dat gegevens twee keer zo snel overgezet kunnen worden. Dankzij een nieuwe structuur is het mogelijk om gegevens met een snelheid van 80GBps over te zetten. Tot op heden is het mogelijk om dit met een snelheid van 40GBps te doen. Een gigantische speedbump, dus.

Brad Saunders, de voorzitter van de USB Promoter Group, is enthousiast:

Geheel volgens USB-traditie zorgt de nieuwe USB4-versie ervoor dat de dataprestaties verdubbeld worden. Dit zorgt voor een hoger prestatieniveau voor functionaliteiten binnen het USB-C-ecosysteem.

Goed nieuws voor de iPhone van 2023, dus. Vrijwillig is het niet, maar Apple stapt volgend jaar hoogstwaarschijnlijk over op een nieuwe aansluiting. Via deze weg pak je dus al direct voordeel en is het mogelijk om gegevens nog sneller over te zetten. In hoeverre jij daar als consument voordeel uithaalt zullen we volgend jaar ontdekken.

Waarom maakt Apple de overstap?

Het kan zijn dat je het gemist hebt, maar Apple maakt volgend jaar de overstap van Lightning naar USB-C. Dat heeft het op verschillende producten, zoals de iPad, overigens al een tijdje geleden gedaan. Toch is de overstap voor de iPhone alles behalve vrijwillig.

De Europese Unie wil namelijk één standaard hebben voor elektronische apparaten. Gezien de hoeveelheid producten die het gebruiken wordt die standaard USB-C. Dat houdt dus in dat het Amerikaanse bedrijf de iPhone moet verbouwen om aan de eisen van de Unie te kunnen voldoen.

Benieuwd naar het hele verhaal en wanneer Apple zijn zaken op orde moet hebben? We leggen het je uit in het onderstaande artikel!