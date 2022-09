Hoeveel het je per jaar, maand en dag kost om je iPhone op te laden

Hoe veel functionaliteiten Apple er ook ieder jaar aan hangt: het opladen van de batterij is voor iPhone-gebruikers nog altijd een dagelijks ding. Zeker voor mensen met de gloednieuwe iPhone 14 Pro en het Always-on beeldscherm. Maar hoeveel kost dit je eigenlijk per jaar, dag en uur?

Gezien de hoge energieprijzen is het besparen van je batterij misschien wel belangrijker dan ooit tevoren. Het kan je op jaarbasis namelijk best wel wat geld besparen. Of valt dat allemaal wel mee? OMT-redacteur Mark Hofman weet het zelf eigenlijk ook niet, dus nam de proef op de som.

Hoeveel het je kost om je iPhone op te laden

Ik val direct met de deur in huis: het opladen van je iPhone kost je in Nederland gemiddeld zo’n 8,46 euro per jaar. Uiteraard laadt niet iedere consument dagelijks zijn telefoon op en zijn er verschillende opladers waarmee je het kunt doen. Daarom heb ik het dus over het gemiddelde.

Om tot dit bedrag te komen heb ik gebruik gemaakt van een 20 watt-oplader van Apple en ga ik er vanuit dat jij iedere dag je smartphone oplaadt. In dit geval heb je dagelijks ongeveer twee uur nodig om de iPhone op te laden, wat neerkomt op een verbruik van ongeveer 40 watt per laadbeurt.

Gezien ik in mijn voorbeeld dagelijks de iPhone oplaad moet dit verbruik keer 365 dagen gedaan worden. Je komt dan uit op een verbruik van 14.600 watt. In Nederland wordt de energieprijs per kilowattuur (kWh) berekent, wat simpelweg betekent dat je het aantal watt gedeeld door duizend moeten doen. Per jaar zit je verbruik dus op 14,6 kWh.

Volgens de Consumentenbond ligt de gemiddelde prijs (augustus 2022) in Nederland op 58 cent per kWh. Hiermee kom je op een jaarbedrag van 8,47 euro per jaar uit.

💰 Hoeveel kost het per maand en per dag? Het opladen van je iPhone kost je per maand ongeveer 71 cent en per dag ben je ongeveer 2 cent kwijt.

Zo bespaar je batterij

Een jaarbedrag van 8,46 euro is natuurlijk te overzien, maar je iPhone is niet het enige apparaat dat je op moet laden. Daarom is het slim om zoveel mogelijk uit de batterij van je smartphone te halen. Hoe je dat precies doet?

Dat kan ik je nu snel vertellen, maar in een ander artikel zet ik tien handige tips op een rijtje. Benieuwd naar dat verhaal? Je checkt het via de onderstaande link: