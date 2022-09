Eerste iPhone heeft prominente rol in deze gloednieuwe Netflix-film

De eerste iPhone van Apple heeft een rol bemachtigd in een gloednieuwe Netflix-film, genaamd Mr. Harrigan’s Phone. De streamingdienst voor films en series geeft een trailer vrij van de film, die later dit jaar te bekijken is. In de trailer zien we hoe Mr. Harrigan zijn smartphone uitpakt, waar later meer om te doen is.

Mr. Harrigan’s Phone is een verhaal van thrillerschrijver Stephen King. Het verhaal kwam op 28 april 2020 uit in een serie van eerder ongepubliceerde novels van de bekende schrijver. Dat Kings werk nu verfilmd wordt, is alles behalve een verrassing: de schrijver is in de loop der tijd goed geweest voor menig blockbuster.

Eerste iPhone in Netflix-film

De nieuwe Netflix-productie neemt wel wat creatieve vrijheid als het om het verhaal gaat. Zo wordt de originele tijdlijn ietwat aangepast om ervoor te kunnen zorgen dat het klopt dat Mr. Harrigan de eerste iPhone in z’n handen gedrukt krijgt. Hopelijk doet dit verder niets af van het verhaal dat de makers willen vertellen.

In de Netflix-film is er een hoofdrol weggelegd voor Jaeden Martell, die we eerder tegenkwamen in films als It en Knives Out. De jonge man raakt bevriend met een miljardair die inmiddels met pensioen is, die gespeeld wordt door Donald Sutherland. Martell is de persoon die de miljardair uiteindelijk de iPhone geeft.

Antwoord van een dode man

De vriendschap is voor het personage van Martell ontzettend belangrijk. Want nadat Mr. Harrigan komt te overlijden, plaatst Craig, zoals de jongen heet, de iPhone in zijn kist. Later laat Craig nog een voicemail achter bij het nummer van de oude man, waarin hij vertelt dat hij flink gepest werd op school.

Stephen King zou Stephen King niet zijn als er niet ergens een twist aankomt. En wellicht voel je hem al aankomen, maar Craig krijgt uiteindelijk antwoord op z’n voicemail. Wat er dan gebeurt, moet je zelf maar gaan checken. Want Mr. Harrigan’s Phone is vanaf 5 oktober 2022 te zien op Netflix.

