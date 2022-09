Negen jaar oude iPhone-modellen krijgen nieuwe update van Apple

Wie een iPhone 6 of iPhone 5s in huis heeft kan een zeldzame update downloaden. Apple heeft vannacht een nieuwe versie van iOS 12 uitgebracht, die speciaal gemaakt is voor smartphones die iOS 15 niet meer kunnen draaien.

Het gaat om iOS 12.5.6 die je per direct kunt installeren op je iPhone. Belangrijk, want Apple rolt een dergelijke update niet voor niets uit.

Apple dropt update voor oude iPhone-modellen

Hoewel Apple er alles aan doet om iOS zo veilig mogelijk te houden, gaat het soms mis. Het Amerikaanse bedrijf heeft een kwetsbaarheid ontdekt in de iPhone die inmiddels al gebruikt is door hackers. Precies om die reden bracht het eerder als iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1 uit. Al was dat klaarblijkelijk niet genoeg.

De kwetsbaarheid is dusdanig een gevaar, dat Apple zelfs negen jaar terug in de tijd gaat. Het is uiterst zeldzaam, maar de iPhone 5S en iPhone 6 (2014) krijgen in 2022 dus opeens nog een update. Het gaat om iOS 12.5.6 die speciaal in het leven geroepen is voor smartphones die iOS 15 niet meer kunnen draaien.

Naast de twee genoemde iPhone-modellen zijn ook de 6 Plus, iPad Air, iPad mini (tweede-generatie en derde-generatie) en iPod Touch (zesde-generatie) in staat de update te installeren.

Wat is er precies aan de hand?

De kwetsbaarheid zit ’em in WebKit. Via deze tool kunnen hackers een webpagina opzetten, waarmee het zonder toestemming van de gebruiker code kan doorvoeren op een iPhone.

In hoeverre dit voor problemen heeft gezorgd is niet duidelijk, maar Apple laat wel weten dat ze op de hoogte zijn van het feit dat het al misbruikt is. Het is wat dat betreft dus belangrijk om de nieuwe update te installeren.

Apple rolde in de herfst van 2021 ook al een nieuwe update uit voor oudere modellen. Het ging destijds om versie 12.5.5 om Pegasus spyware tegen te houden.

Zo installeer je een update op je iPhone

Het installeren van een update op je iPhone is vrij gemakkelijk. Dat doe je als volgt:

Ga naar Instellingen

Selecteer Algemeen

Kies voor de optie Software-update

Druk op Downloaden en installeren

Voila! Je bent voorzien van de meest recente software. Zelfs als je een iPhone van negen jaar oud hebt…