Weekend Poll: is de accuduur van je iPhone slechter sinds iOS 16?

Sinds begin vorige week is het voor consumenten mogelijk om de iOS 16-update te downloaden. Mits je een ondersteunde iPhone in huis hebt, uiteraard. De grote vraag is echter: wat voor een impact heeft die update precies op je batterij?

Een perfecte vraag om te stellen in deĀ Weekend PollĀ van deze week.

Wat is de impact van iOS 16 op jouw iPhone?

Hoewel iOS 16 een hoop fijne functionaliteiten met zich meebrengt, zorgt de update ook voor de nodige problemen. Sinds de uitrol van de software merken veel consumenten een aanzienlijke daling van hun accuduur. De smartphone lijkt het dus duidelijk zwaar te hebben met het besturingssysteem, al lijken de klachten niet voor iedereen te gelden.

In mijn eigen omgeving hoor ik de ene persoon klagen over een mindere accuduur, waar de ander bijna geen verschil merkt. Daarom stellen we in deĀ Weekend PollĀ van deze week de vraag aan jou. Vul hem dus via onderstaande embed in:

Laat in de reacties ook zeker even weten op welk iPhone-model je het besturingssysteem hebt geĆÆnstalleerd.

Haal jij de Apple Watch Ultra in huis?

Vanaf vandaag is het zover: de Apple Watch Ultra is officieel verkrijgbaar. Reden genoeg om ons vorige week af te vragen wie van onze lezers aan de haal gaan met de nieuwe smartwatch van Apple. We stelden de vraag in deĀ Weekend PollĀ van zaterdag 17 september.

De poll van vorige week is ingevuld door 907 lezers van One More Thing. Het vraagstuk ging gepaard met vier antwoorden, waarvanĀ Ja, ik MOET hem hebbenĀ als meeste is gekozen. Er waren 333 mensen (36,71 procent) die niet kunnen wachten. Voor 262 lezers (28,89 procent) is de nieuwe smartwatch veel te duur om aan te schaffen. Voor 261 mensen (28,78 procent) is de smartwatch eigenlijk helemaal niets en slechts 51 mensen (5,62 procent) gaan voor de Ultra, omdat ze zich doorgaans het snot uit de neus sporten.

Benieuwd naar het resultaat van deĀ Weekend PollĀ van deze week? Je leest het in de editie van volgende week!