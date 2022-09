Apple voert grotere veranderingen door bij de iPhone 15

Als we de nieuwste tweets van analist Ming-Chi Kuo mogen geloven, dan blijft Apple het huidige pad van de iPhone 14 bewandelen op het moment dat de iPhone 15 arriveert. De spraakmakende analist meldt namelijk dat Apple voornemens is meer verschillen aan te brengen tussen de reguliere en Pro-varianten.

Dat meldt Kuo in een serie tweets. Door meer verschillen te presenteren, kan Apple mogelijk meer modellen van de Pro-lijn verkopen. En in het verlengde van dit bericht laat Kuo tevens weten dat er meer dingen gaan veranderen. Zo komen er straks ook meer verschillen tussen de Pro- en Pro Max-versies van de iPhone.

iPhone 15 zet huidige lijn voort

Of dat ook meteen geldt voor de iPhone 15, dat is lastig in te schatten. Maar het moge duidelijk zijn dat Apple een andere route inslaat en dat we voorlopig niet om een compacte smartphone hoeven te vragen. Met deze toekomstige stappen denkt Kuo dat Apple meer omzet kan genereren in een verzadigde, volwassen markt.

Door meer verschil aan te brengen in de duurdere versies van bijvoorbeeld de iPhone 15, heb je ook meer reden om voor zo’n duurder model te gaan. Tussen de iPhone 14 Pro en Pro Max zit bijvoorbeeld bijna geen verschil, op de grootte van het scherm en vermoedelijk de accu na. Je moet dus extra gepusht worden.

Wat gaat er dan precies veranderen?

Op moment van schrijven is het helaas moeilijk te zeggen welke veranderingen en verschillen Apple gaat aanbrengen aan toekomstige iteraties van de iPhone. In het verleden zagen we dat fabrikanten bijvoorbeeld zaken als specifieke cameralenzen weglegden voor duurdere versies van dezelfde smartphone. Dat kan nu wederom.

Los van de grotere winstmarges heeft Apple nog een reden om hiervoor te gaan. Android-smartphones kunnen in de komende jaren mogelijk marktaandeel wegsnoepen van Apple, vanwege de focus op high-end functies en betere software. Apple wil dergelijke ontwikkelingen ongetwijfeld voor zijn.

