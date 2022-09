iPhone 15 gaat Apple Watch achterna: het einde van de Pro Max?

Met de introductie van de iPhone 15, waarschijnlijk ergens in september volgend jaar, maakt Apple een einde aan de Pro Max. De smartphone krijgt de Apple Watch-behandeling en gaat onder een nieuwe naam verder.

Althans, dat is het bericht dat Mark Gurman dit weekend naar buiten bracht. In zijn Power On-nieuwsbrief spreekt de Bloomberg-journalist over de plannen van Apple.

iPhone 15 Pro Max gaat Apple Watch achterna

Om de zoveel jaar pakt Apple zijn iPhone line-up aan. Zo werd er bijvoorbeeld in 2020 de mini-iPhone toegevoegd om vervolgens in 2022 weer te verdwijnen. Daar kwam de nieuwe iPhone 14 Plus bijvoorbeeld voor in de plaats en een dergelijke verandering mogen we ook voor 2023 verwachten.

Mark Gurman laat in zijn nieuwsbrief weten dat de grootste smartphone uit de line-up van volgend jaar de Apple Watch-behandeling krijgt. De smartwatchserie werd dit jaar voorzien van de Ultra, wat het meest geavanceerde smartwatchmodel van Apple tot nu toe is.

Je voelt de bui waarschijnlijk al hangen, maar de kans is groot dat Apple volgend jaar de iPhone 15 Ultra introduceert. De Pro Max zal in dat geval niet meer verschijnen.

💡 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Meer dan alleen de naam?

De vraag die we direct hebben is: blijft de wijziging bij de naam alleen of gaat Apple all-out? Met de Ultra heeft het Amerikaanse bedrijf namelijk zijn meest geavanceerde smartwatch ooit op de markt gebracht. Niet alleen groter dan de rest, maar ook voorzien van de meest opvallende functionaliteiten. Denk aan de dieptemeter en de bizarre accuduur.

Apple kennende zal het dus niet alleen om een naamswijziging gaan, maar probeert het waarschijnlijk de perfecte compagnon voor de Apple Watch Ultra op de markt te brengen. De iPhone 15 Ultra zou in theorie dus iets heel bijzonders kunnen worden.

Of dat in de praktijk ook het geval is, dat zullen we tegen die tijd weten. Mark Gurman heeft tot op heden nog niet heel veel details over het product en de iPhone 14-serie is pas net verschenen. Hoewel de bron betrouwbaar is, dienen geruchten op dit moment in het jaar wel echt met een flinke korrel zout genomen te worden.