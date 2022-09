Geen zorgen: de iPhone 14 beschikt over verbeterde A15 Bionic-chip

We hoeven er nu niet lang meer op te wachten: de onthulling van de nieuwe iPhone 14-lijn. Woensdagavond is het zover, dan presenteert Apple de producten die we de komende maanden kunnen verwachten. Dat neemt niet weg dat de geruchtenmolen gewoon door blijft draaien, want ook vandaag komt er een interessant verhaal voorbij.

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, die gedeeld zijn door de Wall Street Journal, dan hebben we relatief goed nieuws over de iPhone 14 en de Plus. Dit worden naar verluidt de lower-end modellen voor het aankomende najaar. Eerder bleek namelijk dat die varianten voorzien worden van de A15 Bionic-processor.

iPhone 14 met oude processor?

Dat is de processor die we aantreffen in de iPhone 13-lijn. Echter, nu blijkt dat tóch niet letterlijk het geval te zijn. Want Apple heeft de chipset mogelijk ietwat aangepast en zelfs verbeterd voor de nieuwe iPhones van eind 2022. Helaas kan de publicatie hier verder geen details over delen, maar dit klinkt al iets positiever.

Uit andere geruchten kwam naar voren dat de iPhone 14 dezelfde processor krijgt als in de iPhone 13 Pro. Die A15 Bionic beschikt over vijf grafische kernen (de GPU). De reguliere versie van de chipset heeft vier kernen aan boord en is dus iets minder sterk. Maar heel veel merk je daar wellicht niet van in de praktijk.

Wat kunnen we verwachten?

Maar wat kunnen we precies verwachten van de verbeterde chipset? Dat is natuurlijk koffiedik kijken. Wellicht gaat de grafische kracht er iets op vooruit. De processor in de goedkopere en duurdere iPhone 13-modellen hebben namelijk allemaal dezelfde CPU-basis. Die bestaat uit zes normale en zestien Neural Engine-kernen.

Of Apple überhaupt onderscheid gaat maken qua processors en iPhone 14-varianten, dat moeten we nog afwachten. Deze sneeuwbal kwam aan het rollen toen analist Ming-Chi Kuo begin dit jaar hier een opmerking over maakte. Mocht het verhaal kloppen, dan is dit de eerste keer dat Apple zoiets doet.

Wall Street Journal