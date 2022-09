Einde SIM-kaart dankzij iPhone 14, maar hoe zit dit in Nederland?

Tijdens het Far Out-evenement kondigde Apple deze week de nieuwe iPhone 14 aan. Kleine kans dat dit je ontgaan is, maar niet alle details zijn misschien blijven hangen. Wist je bijvoorbeeld dat het SIM-kaart-slot is verdwenen?

Wie een fysieke SIM-kaart heeft kan deze in de nieuwe iPhone 14-serie niet meer gebruiken. Althans, dat is wat Apple tijdens het evenement van afgelopen woensdag aankondigde. Maar moeten we ons in Nederland ook zorgen maken?

iPhone 14 zonder SIM-kaart

Hoewel we in Nederland doorgaans vrij snel meegaan in innovaties, liggen we op telecomgebied wel een beetje achter op andere landen. Zo duurde het bijvoorbeeld twee jaar voordat we een Cellular Apple Watch kregen en is het 5G-netwerk nog niets om over naar huis te schrijven. Iets dat te maken heeft met de beslissingen die telecombedrijven nemen.

Op het gebied van eSIM ligt Nederland ook achter op bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Het verdwijnen van de SIM-kaart-slot in de iPhone 14 is voor veel consumenten dus een probleem. Zou je denken.

Net als bij de Cellular Apple Watch past Apple zich ook op het gebied van de iPhone 14 aan. Het Amerikaanse bedrijf haalt de fysieke SIM-kaart-slot weg, maar laat hem in Nederland in ieder geval nog zitten. Simpelweg, omdat de ‘nieuwe’ technologie in ons land nog niet zo ver is.

Overstappen naar een eSIM is dus niet nodig. Al kan het geen kwaad om jezelf eens in te lezen in hoeverre je huidige provider daar al mee bezig is en wat de mogelijkheden zijn.

