Camerasysteem iPhone 14 Pro en Pro Max praktisch onbruikbaar door probleem

De iPhone 14 Pro en Pro Max hebben dan wel een heerlijke camera-upgrade gehad, maar er echt van genieten zit er voor veel consumenten niet in. De smartphones kampen met een probleem zodra je het systeem gebruikt in apps van derde partijen.

Het zijn overigens niet de minste applicaties die te maken hebben met het probleem. Zo melden gebruikers onder andere problemen rondom Snapchat, TikTok en Instagram.

Helemaal TikTok van cameraprobleem iPhone 14 Pro

Gebruik jij je iPhone 14 Pro of Pro Max met bijvoorbeeld TikTok of Snapchat, dan kan het zijn dat je weet waar we het over hebben. Het afgelopen weekend doken er veel berichten op van consumenten wiens camera als een gek begon te trillen. Het filmen van toffe beelden zit er voor hen, in ieder geval voorlopig, even niet in.

Dat is natuurlijk het laatste wat je verwacht van een smartphone die je minimaal 1329 euro kost. Gelukkig lijkt het probleem niet voor iedereen te gelden en zijn het vooral consumenten die er heel vroeg bij waren, die het probleem ervaren. Al is dat niet het enige vraagstuk dat voor verwarring lijkt te zorgen.

Een ander opvallend aspect is het feit dat bepaalde applicaties er last van hebben. TikTok, Instagram, Snapchat en Reddit lopen tegen de lamp, waar de ingebouwde camera-app van de iPhone 14 gewoon zijn werk doet. Al lijkt dat, zoals je in onderstaande video ziet, ook weer geen volledige garantie te zijn.

Software of toch hardware?

Al met al is het een bijzonder probleem waar een oplossing voor moet komen. Als dit een softwarematig probleem is, zal dit zonder twijfel met iOS 16.1 gebeuren. Alleen lijkt dit, naar ons idee, niet waarschijnlijk. Als het een software-matig probleem is zouden dus alle modellen de problemen binnen alle applicaties moeten ervaren. Dat is echter niet het geval.

De iPhone 14 Pro van Luke Miani, de man uit bovenstaande video , kreeg bijvoorbeeld een nieuwe model. Hiermee leken alle problemen direct opgelost te zijn. Apple zelf heeft nog niets over het camerasysteem gezegd. De redactie heeft om een reactie gevraagd en wacht nog op antwoord.