iPhone 14 Pro: er waait een frisse wind van het Dynamic Island af

Met de introductie van de iPhone 14 Pro heeft Apple voor het eerst in jaren echt weer een nieuwe smartphone op de markt gebracht. Ja, hij ziet er over het algemeen hetzelfde uit als zijn voorganger. Maar de komst van het Dynamic Island, de 48-megapixel camera en iOS 16 zorgen voor een wel heel lekker plaatje.

Dat mag ook wel, want deze smartphone kost de consument minimaal 1.329 euro. Een pittig prijskaartje dat voor een ieder die het maximale uit een telefoon wil halen echt iedere cent waard is. Toch?

iPhone 14 Pro: frisse wind van het Dynamic Island

Je zal het ongetwijfeld voorbij hebben zien komen, maar de iPhone 14 Pro is voorzien van een nieuwe oplossing voor de notch. Sorry, de TrueDepth-camera zoals Apple dat zelf het liefste noemt.

Waar we de afgelopen jaren te maken hadden met een grote inkeping die volledig doorliep, hanteert Apple dit jaar het concept van de hole-punch. Een concept dat we al jaren bij Android zien, maar nog nooit eerder zo compleet aanvoelde.

Apple heeft het Dynamic Island namelijk interactief gemaakt, waardoor de iPhone 14 Pro een nieuw niveau van beleving bereikt. Meldingen van je favoriete applicaties, geminimaliseerde diensten en pop-ups als die van Face ID: ze zijn er allemaal te zien.

Zodra je een app als Spotify sluit verdwijnt de speler in het Dynamic Island. Druk je deze kort in zal de app weer openen. Hou je hem langer ingedrukt, krijg je een kleine minispeler te zien waarmee je snel de muziek kan bedienen.

Het zorgt ervoor dat de iPhone 14 Pro op dagelijkse basis fris aanvoelt, al is het op dit moment vooral de vraag hoe ontwikkelaars, en Apple, er precies mee omgaan.

Touch Bar 2.0?

Dat zagen we bijvoorbeeld ook met de introductie van de Touch Bar. In eerste instantie een leuke oplossing voor de MacBook, waar uiteindelijk weinig mee gebeurde. Naast het feit dat ontwikkelaars niet inspeelde op de innovatie, leek ook Apple niet veel aandacht te besteden.

Wat dat betreft is het Dynamic Island nu een leuke toevoeging te noemen, maar zal het komende jaar moeten bewijzen hoe nuttig het is.

Persoonlijk komt de notch erg handig over, al valt hij wel meer op. Gezien het een extra middel is om je iPhone 14 Pro te besturen misschien niet heel erg, maar tijdens het kijken van content niet altijd ideaal.

De nieuwe 48-megapixel camera

Het Dynamic Island is niet het enige wat opvalt aan het ontwerp van de iPhone 14 Pro. De lenzen op het camerasysteem zijn ook een stukje groter geworden (feest!). Niet zonder reden, weliswaar.

Apple heeft de Pro-modellen van de smartphone voorzien van een nieuwe 48-megapixel lens. Ten opzichte van de voorgaande 12-megapixel wel echt een stap vooruit. Al zit het verschil ‘m voornamelijk in de details.

Ja, in de avond neemt de iPhone 14 Pro betere foto’s dan zijn voorganger. De smartphone heeft minder licht nodig om wat betere plaatjes te schieten, al zijn foto’s met weinig licht anno 2022 nog steeds niet je-van-het.

Schiet je de beelden overdag, dan zie je voornamelijk bepaalde details beter. Bij het fotograferen van bloemen zie je bijvoorbeeld beter de naden lopen en bij mensen zijn ingezoomde details, zoals haar, beter te zien. Dat in combinatie met het feit dat de achtergrond beter wazig gemaakt kan worden zorgt voor een heerlijke uitstraling. Iets dat ook in de selfiecamera het geval is.

Die foto’s verkleint Apple overigens automatisch naar beelden van 12-megapixel. Wil jij een foto schieten met de volledige 48-megapixel, dan is dit in de instellingen te regelen.

Kracht van video

Het grote voordeel van de 48-megapixel camera zie je wat mij betreft het beste op het gebied van video. De ProRes-video’s zijn om door een ringetje te halen en de extra mogelijkheden komen hierdoor beter uit de verf.

Dat geldt overigens ook voor de Actiemodus die Apple met de iPhone 13 Pro van vorig al introduceerde. De stabilisatie van bewegende beelden is echt een heel stuk beter geworden.

iPhone 14 Pro met Always-On

We kunnen bij de iPhone 14 Pro niet anders dan over de schutting kijken. Android-telefoons dragen al jaren camera’s met zich mee met veel meer megapixels en zijn voorzien van beeldschermen met een hole-punch. Alleen lijkt Apple het op beide gebieden beter te doen.

Dat geldt helaas niet voor het Always-On-beeldscherm, een functie waar Apple ook aanzienlijk later mee komt. Laat ik het zo zeggen: het idee is leuk, maar de uitwerking kan echt beter.

Wat het Always-On van Android-telefoons zo sterk maakt is het feit dat het gehele scherm wordt uitgeschakeld, behalve de tijd en eventuele meldingen. Apple doet het anders en laat het gehele scherm in extreem lage helderheid aan staan.

Dat zorgt er niet alleen voor dat je constant denkt je telefoon niet vergrendeld te hebben, maar ook nog eens voor een pittige impact op je accuduur. Ondanks de belofte van Apple dat dit niet het geval zou zijn.

Een schermtijd van 4 uur is wat ik, op een dag met navigatie en standaard dagelijks gebruik, uit de batterij weet te halen. Schakel het Always-On-beeldscherm uit en het probleem is zo goed als weg.

Levert de functie dan vervolgens dusdanig veel voordeel op dat dit het helemaal waard is. Wat mij betreft niet. Always-On is een leuk idee, maar bij mij staat de functie inmiddels uit.

iPhone 14 Pro: kopen of laten liggen?

Ondanks het tegenvallende Always-On-scherm is de iPhone 14 Pro wel echt een genot om te gebruiken. De smartphone staat, zeker met iOS 16 en de A16 Bionic-chip, z’n mannetje. Maar goedkoop is hij niet.

Standaard is de iPhone met 128GB opslagcapaciteit in huis te halen voor een bedrag van 1.329 euro. Iets dat je niet wil doen, want hiermee is de volledige ProRes-functionaliteit niet beschikbaar. Je moet dus minimaal voor 256GB gaan en daarmee vliegt er 1459 euro uit je portemonnee.

Een pittig bedrag, maar wel de moeite waard. Het nieuwe Dynamic Island, het camerasysteem en alle andere bekende functionaliteiten in iOS 16 zorgen voor groot genot. Elke dag weer. Iets waar je de komende jaren nog veel profijt van zult hebben.

iPhone 14 Pro Apple 8 Score Pluspunten Dynamic Island

48-megapixel camera

iOS 16 werkt als een zonnetje

Beeldscherm

Accuduur (zonder Always-On) Minpunten Always-On geen goede toevoeging

Prijskaartje

Accuduur (met Always-On aan) Met de introductie van de iPhone 14 Pro heeft Apple voor het eerst in jaren echt weer een nieuwe smartphone op de markt gebracht. Ja, hij ziet er over het algemeen hetzelfde uit als zijn voorganger. Maar de komst van het Dynamic Island, de 48-megapixel camera en iOS 16 zorgen voor een wel heel lekker plaatje.