iPhone 14 Pro dusdanig populair dat regulier model er onder gaat lijden

Naar verluidt vraagt Apple aan productiepartners om voorrang te geven aan de iPhone 14 Pro. Er schijnt namelijk veel meer vraag naar dat model te zijn, waardoor de reguliere varianten van de smartphone het onderspit moeten delven. Dat betekent dat Apple dus mogelijk minder gewone iPhone 14-versies gaat maken.

Het gerucht is afkomstig van de inmiddels bekende analist Ming-Chi Kuo, die Apple op de voet volgt. In een serie tweets legt de man uit dat er “een sterke vraag is naar de iPhone 14 Pro-modellen”. Ook vroeg Apple volgens hem aan productiepartner Foxconn om meer Pro-modellen te gaan produceren.

iPhone 14 Pro valt in de smaak?

Hoewel we geen inzicht hebben in cijfers die dergelijke claims onderbouwen, kunnen we mogelijk op basis van andere informatie enigszins verifiëren of dit hout snijdt. Via de website van Apple is het bijvoorbeeld veel gemakkelijker om aan een iPhone 14 te komen; op de iPhone 14 Pro moet je doorgaans lang(er) wachten.



Due to strong demand for the iPhone 14 Pro models, my latest survey indicates that Apple has asked Hon Hai to switch the production lines of the iPhone 14 to the iPhone 14 Pro models, which will help improve Apple's product mix/iPhone ASP in 4Q22. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 19, 2022

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de iPhone 14 Plus. Deze versie is officieel nog niet te koop, aangezien die pas vanaf 7 oktober beschikbaar is. Maar ook dat model kun je nog gewoon vooruitbestellen. En voorlopig lijkt het er niet op dat de levering dan vlak voor de lancering uitgesteld wordt.

💡 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Je moet er lang op wachten

Dat gebeurde namelijk vorige week toen de iPhone 14 Pro bij consumenten op de mat zou belanden. Apple liet vlak voordat dat zou gebeuren weten dat de levering uitgesteld werd met enkele dagen tot weken. En als je nu een Pro of Pro Max wil aanschaffen, dan mag je gewoon helemaal achteraan in de rij aansluiten. Succes.

Door de productie van de iPhone 14 omlaag te gooien en die van de Pro te verhogen, kan Apple wellicht tien procent meer Pro-modellen verschepen tegen het einde van het vierde kwartaal. Of dat gaat gebeuren, dat krijgen we vanzelf te horen wanneer Apple de bijbehorende kwartaalcijfers deelt over enkele maanden.

