Begeerde camera-app Halide introduceert iPhone 14 Pro-ondersteuning

De meest begeerde camera-app in de App Store,Ā Halide, is voorzien van een update. De applicatie ondersteunt nu onder andere de 48-megapixel camera van de iPhone 14 Pro en Pro Max.

Naast de ondersteuning voor 49 megapixel ProRaw is de applicatie ook voorzien van een handmatige focus-functie, verbeteringen rondom het vastleggen van diepte en nog veel meer.

Halide geoptimaliseerd voor iPhone 14 Pro en Pro Max

De iPhone 14 Pro en Pro Max schieten standaard 12 megapixel foto’s met de nieuwe 48 megapixel lens. Binnen iOS 16 is het al mogelijk om dit te wijzigen en de bekende applicatieĀ HalideĀ speelt daar met de nieuwe update op in. Al geeft het logischerwijs wel een eigen draai aan de functionaliteit.

HalideĀ 2.9 zorgt ervoor dat consumenten de ProRaw-foto’s direct om kunnen zetten tot een JPG-bestand. Daarbij zal ook de immense grootte van dergelijke foto’s kleiner worden. Ontwikkelaar Lux Optics Incoporated belooft dat een dergelijke foto slechts 1/25 van een 48mp ProRaw-bestand is. Daarbij legt de applicatie de beelden ook 2,5 keer sneller vast.

Binnen de applicatie zelf is het mogelijk om snel te wisselen tussen 12 megapixel foto’s en 48 megapixel foto’s. Op je iPhone 14 Pro en Pro Max is dit standaard ook mogelijk, maar hiervoor moet je wel direct de instellingen in.Ā HalideĀ zorgt ervoor dat je de app niet uit hoeft.

Verbeteringen rondom handmatige focus

Binnen de functieĀ Depth CaptureĀ is het inĀ HalideĀ 2.9 ook mogelijk om handmatig te focussen. Hiermee maakt de applicatie optimaal gebruik van de nieuwe selfiecamera van de iPhone 14 Pro en Pro Max. Volgens de ontwikkelaar zelf een bijzonder tof effect dat iedere consument echt moet proberen.

WieĀ HalideĀ al op zijn smartphone heeft staan kan de applicatie via de standaard manier updaten. Ben jij nog niet voorzien, dan is het mogelijk de app via deze link binnen te hengelen.

Heb jij overigens een iPhone 14 Pro besteld, dan moet je nog wel even geduld hebben voor je met de functionaliteiten aan de slag kan gaan. Waarom dat precies het geval is lees je in het onderstaande artikel: