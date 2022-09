iPhone 14: zoveel kosten de nieuwe smartphones je in Nederland

Eindelijk is die daar dan: de nieuwe iPhone 14 en diens varianten. Natuurlijk ben je hartstikke benieuwd naar de prijs en beschikbaarheid in Nederland. Wij vertellen je het natuurlijk.

Tijdens Far Out zagen we eindelijk voor het eerst de 14 en diens varianten. Het zijn prachtige toestellen die allemaal net weer wat anders zijn. Hierdoor is voor er ieder wat wils. Een van de belangrijkste aspecten voor een smartphone is natuurlijk de prijs. Tijdens de lancering kwamen de Amerikaanse prijzen voorbij, maar hoe zit het nu in Nederland?

iPhone 14 en 14 Plus

Laten we beginnen met de twee goedkoopste modellen. Dit jaar is er geen mini, dus komen we als eerst uit bij de 14 en de 14 Plus. Terwijl de 14 het standaardmodel is, heeft de 14 Plus een groter scherm wat ‘m ideaal maakt voor gamen en het streamen van films en series. Alles wat je wil weten over de toestellen kun je hier vinden. De prijzen van de toestellen hebben we hieronder speciaal voor je uitgelicht.

Prijzen iPhone 14

128 GB | €1.019

256 GB | €1.149

512 GB | €1.409

Prijzen iPhone 14 Plus

128 GB | €1.169

256 GB | €1.299

512 GB | €1.559

Beschikbaarheid

De iPhone 14 en 14 Plus zijn vanaf 9 september te pre-orderen. De gewone versie is al vanaf 16 september leverbaar, terwijl je voor de Plus moet wachten tot zeven oktober. Voor beide toestellen kun je kiezen uit de kleuren: blauw, paars, middernacht, sterrenlicht en (Product)RED.

iPhone 14 Pro en 14 Pro Max

Net zoals we bij Apple zijn gewend, komt het natuurlijk ook met twee Pro-modellen. Wat bij de iPhone 14 Pro en Pro Max meteen opvalt is natuurlijk de notch. Deze is wat anders dan je bent gewend. Natuurlijk zijn er ook genoeg andere verbeteringen zoals de camera en A16 chip. Alles daarover vind je hier.

Prijzen iPhone 14 Pro

128 GB | €1.329

256 GB | €1.459

512 GB | €1.719

1 TB | €1.979

Prijzen iPhone 14 Pro Max

128 GB | €1.479

256 GB | €1.609

512 GB | €1.869

1 TB | €1.2129

Beschikbaarheid

Op de 14 Pro en Pro Max hoef je niet lang te wachten. De telefoons zijn net zoals de gewone versie op 9 september te pre-orderen, waarna ze op 16 september voor het eerst geleverd zullen worden. Je hebt qua kleur net wat andere opties dan bij de gewone versie. Je kunt kiezen uit: dieppaars, goud, zilver en space-zwart.