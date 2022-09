Batterij iPhone 14 Pro Max gaat stuk langer mee dan dat van voorganger

De iPhone 14 Pro Max heeft, ten opzichte van zijn voorganger, een aantal fijne upgrades gekregen. Eén die misschien nog niet heel veel besproken is: de sterk verbeterde accuduur.

Apple maakte er zelf niet heel veel woorden aan vuil, maar heeft de batterij van de iPhone 14 Pro Max wel aanzienlijk verbeterd. Dat wordt duidelijk nu verschillende reviewers batterijtesten doen voor hun recensies.

iPhone 14 Pro Max gaat stuk langer mee

Waar wij onze review-modellen nog moeten ontvangen, zijn er partijen die iets eerder aan de slag konden. Eén van die partijen is het bekende Tom’s Guide. De website heeft de review van de iPhone 14 Pro Max al live staan en ging uitvoerig aan de slag met, onder andere, de batterij.

Uit verschillende tests is gebleken dat deze aanzienlijk verbeterd is. Apple heeft de accuduur van de nieuwe Pro Max met zo’n twee uur weten te rekken ten op zichten van zijn voorganger. De iPhone 13 Pro Max, dus.

Gemiddeld weet de iPhone 14 Pro Max het, op een volle lading, 14 uur en 42 minuten uit te houden. In dezelfde test, die vorig jaar is uitgevoerd, zag men een accuduur van 12 uur en 16 minuten voor de 13 Pro Max.

In de persoonlijke lijst van Tom’s Guide staat de nieuwe Apple-smartphone nu op een tweede plek op batterijgebied. De eerste positie wordt nog altijd ingevuld door de ASUS ROG Phone 6 Pro, dat een gemiddelde accuduur van 15 uur en 30 minuten heeft.

A16 Bionic for the win

Het interessante van de conclusie is dat de kracht van de iPhone 14 Pro Max niet fysiek is. De batterij is op dat gebied namelijk iets kleiner dan bij de Pro Max van 2021. De verbeterde accuduur komt dus uit de efficiëntie die de A16 Bionic-chip van Apple levert.

Aan de andere kant is de verbeterde accuduur waarschijnlijk ook afkomstig van het het vernieuwde OLED-beeldscherm. Dit jaar heeft Apple het voor elkaar gekregen om de verversingssnelheid tot zo laag als 1Hz te krijgen. Bijvoorbeeld voor het Always-On-beeldscherm. Iets dat zonder twijfel ook impact heeft op de batterij.