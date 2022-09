Felbegeerde ‘beste beeldscherm’-titel gaat naar iPhone 14 Pro Max

Als je de iPhone 14 Pro Max al een keertje vastgehouden hebt, dan weet je dit al: dat scherm ziet er ongelooflijk goed uit. En dan doelen we niet per se op het dynamische eiland dat bovenaan zit en op basis van content van vorm en functie verandert. Dan doelen we echt op de kwaliteit van het scherm an sich.

De kwaliteit van een smartphonescherm wordt vaak beoordeeld door het bedrijf genaamd Displaymate. In de afgelopen jaren keurde Displaymate meerdere schermen voor smartphones en tablets, waardoor het een ware expertise opbouwde. Dit keer kijkt het naar het scherm van de iPhone 14 Pro Max.

Het iPhone 14 Pro Max-scherm

De kop van dit bericht verklapt het nieuws natuurlijk al, maar de iPhone 14 Pro Max heeft een prestigieuze titel gekregen. Dat is namelijk de ‘highest ever Display Performance Grade of A+‘. Daarnaast presteert dit model het om vijftien records te zetten of te evenaren in de categorie Smartphone Display Performance.

Op de website van Displaymate lees je wat voor soort tests de iPhone allemaal ondergaan heeft. De lovende woorden uit de resultaten liegen er in elk geval niet om. De 14 Pro Max heeft een Very Impressive Excellent Top Tier World Class Smartphone Display en bijna een Text Book Perfect Calibration Accuracy and Performance.

Veel te hoge score

Displaymate gaat overigens nog een stapje verder. Zo noemt het bedrijf het beeldscherm Visually Indistinguishable From Perfect. En ook daar houdt het niet bij op. Want op basis van deze score moest het bepalen dat het huidige scoresysteem tekortschoot. Voortaan hanteert de keuringsdienst dus een uitgebreider puntensysteem.

De iPhone 14 Pro Max heeft, ook voor het minder geoefende oog, een hoop om van te houden. Zo is er een Always-on display aanwezig en kan het scherm tot 2.000 nits aan helderheid weergeven. De verversingssnelheid is automatisch in te stellen van 1 tot 120 Hertz. En uiteraard zorgt het OLED-scherm voor een prachtige weergave.

