iPhone 14 Pro vanaf vandaag op de mat (maar niet bij iedereen)

Ondanks het feit dat de iPhone 14 Pro vanaf vandaag beschikbaar is, kan toch niet iedereen de smartphone uitpakken en installeren. Mensen die het apparaat in de pre-order geplaatst hadden, komen ineens van een koude kermis thuis. Wat blijkt: Apple besloot de levering van hun bestelling door te schuiven naar een latere datum.

En dat valt rauw op het dak van die toekomstige iPhone 14 Pro-eigenaars. Want aanvankelijk kregen ze het bericht dat hun smartphone op de dag van de lancering zou arriveren. Dat is best opvallend, aangezien Apple altijd zeer conservatief met leveringstijden omgaat en in de meeste gevallen eerder te vroeg dan te laat levert.

iPhone 14 Pro komt wat later

Dit jaar gaat het echter allemaal even anders. De problemen begonnen al toen de App Store-website en app offline gingen op het moment dat onder meer de iPhone 14 Pro vooruit te bestellen was. Dat leverde veel ongein op: sommige mensen hadden ineens meer iPhones besteld dan nodig, terwijl andere kopers ineens niets gekocht hadden.

En nu ziet het er dus naar uit dat Apple zijn voorraad of productiepartners overschatte. Dat blijkt uit verschillende berichten op Twitter. Het gaat om iPhone 14 Pro- en Pro Max-toestellen die dus vandaag op de mat moesten liggen. Maar nu moeten mensen soms enkele dagen tot weken wachten op hun bestelling.

Soms nog weken wachten

Als je een paar dagen of een week moet wachten, dan is dat vervelend — maar het is ook nog te overzien. We zien echter ook tweets voorbijkomen waarin iemand drie tot zes weken aan extra levertijd heeft. Ja, dan kunnen we ons voorstellen dat je daar ontzettend zuur van wordt, want dat is totaal niet wat je afspreekt tijdens een pre-order.

En daar komt bij dat Apple in sommige gevallen het nieuws niet op tijd deelde. Sommige gebruikers kregen hier afgelopen week al een bericht over, maar andere bestellers hoorden het een dag van tevoren of zelfs vandaag. Yikes.

Twitter (1)Twitter (2)Twitter (3)