iPhone 14 Pro: waarom je nu al langer op het toestel moet wachten

De verkoop van de iPhone 14 Pro is nog maar net gestart, maar nu al loopt de levertijd flink op. Je moet dus nog extra geduld hebben als je het toestel zo snel mogelijk in huis wil.

Afgelopen woensdag was het eindelijk zover: de iPhone 14 en diens varianten werden gepresenteerd. Natuurlijk hoort in dat rijt ook de Pro en Pro Max. De twee duurdere smartphones van Apple. Ze waren een van de blikvangers dankzij de bijzondere notch. De modellen zijn bijzonder in trek, want nu al loopt de levertijd op.

Wachttijd iPhone 14 Pro loopt op

De verkoop van de nieuwe iPhone 14 Pro (Max) is rond 14.00 uur vandaag van start gegaan. Wie de telefoon als een van de eerste bestelt, kan het toestel op 16 september bezorgd krijgen. Nu gaat dat niet meer lukken, nou ja niet bij Apple zelf het geval, want de levertijd is al flink toegenomen, een paar uur na het starten van de pre-order.

Natuurlijk zijn er veel verschillende varianten van de iPhone 14 Pro en Pro Max. Zo zijn er vier verschillende kleuren en vier verschillende groottes aan opslag. Het kan dus per model wat verschillen. De meesten zitten echter nu al op een flinke levertijd. Als je bijvoorbeeld de paars iPhone 14 Pro bestelt met 256 GB aan geheugen, krijg je deze pas thuis tussen 10 en 17 oktober.

Gelukkig is er nog wel een oplossing. Als je de telefoon op wil halen bij de Apple Store ben je eerder aan de beurt. Als je de iPhone 14 Pro daar ophaalt, kan dat al op 16 september. Het loont dus om goed te kijken. Natuurlijk geldt dit alleen voor de telefoons die je bij Apple bestelt. Het kan zijn dat andere winkels het toestel wel gewoon op voorraad hebben.

Weinig problemen bij andere apparaten, behalve…

Dit probleem lijkt alleen bij de iPhone 14 Pro en Pro Max te zijn. Bij de normale 14 zijn er geen leveringsproblemen en dus kun je die bij bestelling gewoon op 16 september verwachten. Ook voor de Plus is er geen extra vertraging. Hierbij stond de levertijd al op 7 oktober en deze is (nog) niet veranderd.

Ook andere producten zoals de AirPods Pro 2 en de nieuwe Apple Watch Series 8 en SE lijken geen problemen te hebben. Deze zijn er wel bij de Apple Watch Ultra. Deze staat nu op een levering tussen 10 en 17 oktober, terwijl de oorspronkelijke releasedatum 23 september is.